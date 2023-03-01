İtfaiye köpekleri Çakıl ve Rüzgar, enkazdan 29 kişinin kurtarılmasını sağladı

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından bölgeye giden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta 309 kişinin enkaz altından sağ çıkarılmasına destek verdi. Ankara İtfaiyesi'nin canlı insan arama kurtarma K9 köpekleri Çakıl ve Rüzgar da kurtarma çalışmalarında önemli rol oynadı. Enkaz altında insanların giremeyeceği dar ve tehlikeli alanlarda yaşam belirtisi ararken köpeklerden Rüzgar 5 metre yüksekten düşerek ayağından, Çakıl ise demir parçasının batması sonucu gözünden yaralandı. Ankara'daki veterinerlerle yapılan görüntülü görüşme ile bölgedeki ilk tedavileri başlayan 4 yaşındaki köpekler, bandajlarıyla çalışmalara devam etti. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından Ankara'ya getirilerek tedavilerine devam edilen köpeklerin bakımları, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Altındağ'daki yerleşkesinde sürdürülüyor.
KÖPEKLERLE 14 GÜN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI
Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeki enkazlarda çalışan Çakıl ve Rüzgar'ın eğitmeni Ergin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde köpekleriyle 14 gün arama kurtarma çalışması yaptıklarını anlattı. Yılmaz, Ankara İtfaiyesi'nin AFAD, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet ekipleriyle birlikte çalıştığını anlatarak köpeklerin tespit ettiği 29 kişiden 9'unun Ankara İtfaiyesi, 20'sinin ise diğer arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldığını söyledi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 5 metre yükseklikten düşen Rüzgar'ı 1 saatlik çalışma sonucunda kurtardıklarını anlatan Yılmaz, "Rüzgar düşünce çok panikledik ve tedirgin olduk. Çok ciddi bir sıkıntısı olmadı. Hemen veterinerimizle gerçekleştirdiğimiz görüntülü görüşme ile Rüzgar'ın ilk tedavisini gerçekleştirdik. Yaralandıktan sonra Rüzgar bize bazı olay yerlerinde yine yardımcı oldu." diye konuştu.
"BİZ BURADA AİLE GİBİYİZ"
Yılmaz, enkazdaki demir parçasının batması nedeniyle gözünün alt kısmından yaralanan Çakıl'ın da veteriner onayının ardından çalışmalara devam ettiğini söyledi. Köpeklerin, aldıkları eğitimler ve antrenmanlar sayesinde deprem bölgesine hakim olan kaos ortamından etkilenmediğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Köpeklerimiz enkazlarda öngöremediğimiz birçok zorlu koşulla karşılaştı. Bununla ilgili rehabilitasyon sürecimiz devam ediyor. Biz burada bir aile gibiyiz. Onlara hayvan olarak bakmıyoruz. O köpek bizim bir ekip arkadaşımızdır. Köpeklerimizle birlikte insanların çaresizliğine derman olmak paha biçilemez bir duygu." Köpeklerle boş bir alanda değil hep enkazlarda çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Köpeklerimize enkazları çalışma alanı değil oyun alanı olarak gösteriyoruz ki yüksek motivasyonu ve enerjisiyle insana, yaralıya, kazazedeye çabuk ulaşmalarını amaçlıyoruz." dedi.
"ŞU AN İÇİN İYİLEŞME SÜRECİNDELER"
Rüzgar ve Çakıl'ın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Ankara İtfaiyesi veteriner hekimi Ahmet Sacid Şahingöz de Rüzgar'ın sağ bacağının alt bölgesinden, Çakıl'ın da sağ gözünün 2 santimetre altından yaralandığını kaydetti. Köpeklerde, yaralanmalardan sonra ilk olarak enfeksiyon oluşumunu önlendiklerini söyleyen Şahingöz, "Şu an için iyileşme sürecindeler. Kalıcı hasar söz konusu değil. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Biz onlarla hep dostuz. Herhangi bir rahatsızlıklarında gözlerimiz doluyor." ifadelerini kullandı.