İtfaiye köpekleri Çakıl ve Rüzgar, enkazdan 29 kişinin kurtarılmasını sağladı

"BİZ BURADA AİLE GİBİYİZ"

Yılmaz, enkazdaki demir parçasının batması nedeniyle gözünün alt kısmından yaralanan Çakıl'ın da veteriner onayının ardından çalışmalara devam ettiğini söyledi. Köpeklerin, aldıkları eğitimler ve antrenmanlar sayesinde deprem bölgesine hakim olan kaos ortamından etkilenmediğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Köpeklerimiz enkazlarda öngöremediğimiz birçok zorlu koşulla karşılaştı. Bununla ilgili rehabilitasyon sürecimiz devam ediyor. Biz burada bir aile gibiyiz. Onlara hayvan olarak bakmıyoruz. O köpek bizim bir ekip arkadaşımızdır. Köpeklerimizle birlikte insanların çaresizliğine derman olmak paha biçilemez bir duygu." Köpeklerle boş bir alanda değil hep enkazlarda çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Köpeklerimize enkazları çalışma alanı değil oyun alanı olarak gösteriyoruz ki yüksek motivasyonu ve enerjisiyle insana, yaralıya, kazazedeye çabuk ulaşmalarını amaçlıyoruz." dedi.