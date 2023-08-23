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Giriş Tarihi: 23.8.2023 11:16 Son Güncelleme: 23.8.2023 11:24

İtfaiye şefi kaza kurbanı oldu

Antalya’da beş yıldızlı otelde itfaiye şefi olarak görev yapan Hakan Uysal (26) geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İtfaiye şefi kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde gece 00:00 sularında beş yıldızlı otele motosikleti işe giden Uysal, Aksu ilçesinde önündeki aracının direksiyonunu sağa kırması sonucu kamyonete arkadan çarptı. Uysal yola düşerken motosiklet 50 metre ileriye savruldu. Arkadan gelen araçta bulunan doktor yaralı itfaiyeciye ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Olay yerine gelen ambulans genç itfaiyeciyi özel bir hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Hakan Uysal kurtarılamadı. Genç itfaiye şefi Uysal'ın canız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı öğrenen Uysal'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsinin ardından Uysal sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kente çok sevilen ve herkesin yardımına koşması ile bilinen Uysal'ın ölümü Antalya'yı yasa boğdu. Uysal'ın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelere yardım için günlerce gece gündüz çalıştığı öğrenildi.

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İtfaiye şefi kaza kurbanı oldu
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