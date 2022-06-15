İtfaiye tarla yangılarına karşı teyakkuzda

Gaziantep'te hasat mevsiminde çıkan ve çiftçinin korkulu rüyası haline gelen arazi yangınlarına karşı harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ilk kez farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. İl genelinde buğday tarlalarının yoğun olduğu Oğuzeli, Araban, İslâhiye, Nurdağı, Nizip ve merkeze yakın bölgelerde görevlendirilen yangın söndürme ekipleri sabah erken saatlerden geceye kadar bekliyor.

İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tarımsal üretimi desteklemek, ürünleri korumak için her türlü desteğimizle çiftçilerimizin yanındayız. Ekiplerimiz olası yangınlara karşı Gaziantep genelinde teyakkuzda bekliyor" ifadesine yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in önemli bir tarım bölgesi olduğuna dikkat çekerek, "İlimizde ciddi bir hububat üretimi var. Sahada yaptığımız çalışmalarda çiftçilerimizin yangınlara karşı şikayetleri oluyordu. Arkadaşlarımızla görüşerek böyle bir uygulamayı hayata geçirdi. Türkiye'de başka yerde olduğunu sanmıyorum. Arazilere ulaşım mesafeleri dikkate alınarak 6 ayrı noktada ekiplerimiz görev yapıyor. Olası bir yangına hızla müdahaleye ederek çiftçilerimizin bir yıllık emeklerinin heba olmaması için hasat sonuna kadar görev yapacağız" dedi.