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Giriş Tarihi: 10.12.2021 14:14 Son Güncelleme: 10.12.2021 14:34

Nefes borusu tıkanan bebeği itfaiyeciler kurtardı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Nefes borusu tıkanan bebeği itfaiyeciler kurtardı

Gaziantep’te yakıt almak için petrol istasyonuna giren itfaiye ekibi nefes borusu tıkanan bebeği yaptıkları müdahaleyle ölümden kurtardı.

Gaziantep'te nefes borusuna balgam kaçan 2 yaşındaki çocuk, yakıt almak için petrol istasyonuna gelen itfaiyecilerin yaptığı müdahaleyle ölümden kurtuldu.

Nefes borusu tıkanan bebeği itfaiyeciler kurtardı | Video

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın dönüşü yakıt ikmali için bir petrol istasyonunda durdu. İstasyonda bir ailenin bebekleriyle uğraştığını gören ekipler, 2 yaşındaki bir bebeğin nefes alamadığını fark edince bebeğe ilk yardım müdahalesinde bulunarak ölümden kurtardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman itfaiyeciler, yangın dönüşü yakıt ikmali için uğradıkları benzin istasyonunda 2 yaşındaki bir bebeğin hayatını kurtarmışlar. İlk yardım önemli. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yavrumuza da geçmiş olsun diyorum" dedi.

Küçük kızı ölümden kurtaran ekibin amiri Vecdi Dinç, yangın dönüşü araca yakıt ikmali için petrol istasyonuna girdiklerinde bir ailenin panik halinde olduğunu gördüklerini belirterek, "Gidip baktığımızda çocuğun baygın olduğunu gördük. Anne bizi görünce bebeği hemen kucağımıza verdi. Orada hemen müdahale yaptık. Çocuk rahatlayınca da itfaiye aracıyla en yakındaki hastaneye götürdük" dedi.

Ailenin anlattığına göre bebeğin boğaza balgam kaçması sonucu nefes alamadığını söyleyen Dinç, "Nefes almasını sağladıktan sonra hastaneye götürdük. Bir saat sonra da acilden hayati tehlikeyi atlattığına dair bilgi geldi. Eğer müdahale olmasaydı beyne oksijen gitmediği için sakat kalabilirdi. Yaptığımız müdahaleyle çocuğu hayata kavuşturduk. Şu an durumu gayet iyi, ailesinin yanında olduğu bilgisini aldık, çok mutlu olduk, sevindik" diye konuştu.

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