Ailesi ise karara itiraz etti. Yıllar süren dava sonucunda, Ulvi Koçak'ın sorgu sırasında polisler tarafından masallar anlatılarak yönlendirildiği, ve şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Bir polis memurunun "İtiraf etmezsen seninle bir daha oynamam" dediği belirlendi. Koçak'ın kıyafetlerinde Peggy'nin kanının izlerinin bulunduğu iddiası da yalan çıktı. Psikiyatri uzmanı da Ulvi Koçak'ın suçu işlemekten aciz olduğu görüşü bildirdi. Tek kişilik bir odaya hapsedilen Koçak, 13 yıl sonra tahliye edilirken, mahkeme de 50 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti.





ORMANDA KEMİKLERİ BULUNDU



2016'da bir mantar toplayıcısı Peggy Knobloch'un kemikleri, okul eşyaları ve saatini, ormanda buldu. Dosya yeniden açılınca, psikolog eşliğinde tekrar ifade verenKoçak, katil olarak komşuları Manuel S.'yi işaret etti. Manuel S. ise Peggy'i öldürmediğini, cesedini bir otobüs durağında Ulvi Koçak'tan aldığını, Thüringen Ormanı'na gömdüğünü, çantasını ve ceketini yaktığını anlattı. Yıllarca yargılanan Manuel S., delil yetersizliğinden serbest kaldı. Peggy'nin annesi Susanne Knobloch, son olarak Manuel S'nin tekrar yargılanması ve 75 bin Euro tazminat talebinde bulundu. Mahkeme de 5 gün önceki duruşmada tazminat davasını kabul etti.