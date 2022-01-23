İtirafçı yüzbaşı anlattı: Örgütten uzaklaştım, kapıma dayandılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 143 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri olan yüzbaşı Ö.T. (36) itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalanan Ö.T. örgüt hakkında tüm bildiklerini anlattı. Askeri liseyi kazandıktan sonra kuzeni S.T.'nin kendisini Gökay isimli FETÖ imamı ile tanıştırdığını anlatan yüzbaşı Ö.T., "2001'de kız arkadaşım olduğu için vaktimin çoğunluğunu onunla geçiriyordum. İzmir'de tanıdığım tek kişi Gökay olduğu için görüşmüştük. Gökay ile İzmir'e geldiğini bildiğim tarihte buluşuyorduk. 2004'ten sonra İstanbul'a geldiğim bir tarihte Gökay beni Kurtköy'de bulunan bir eve getirdi. Bu evi kendi kaldığı ev olarak söylemişti. Burada Şenol isimli şahısla ile tanıştım. Ankara'dayken Gökay ile 3 kez görüştüm. Bu görüşmelerimizde Şenol da gelmişti. 2009'da Edirne'deyken Gökay ve Şenol yanıma geldi. Araçta gezerek görüştük" dedi.

HİMMET İSTEDİLER

Örgüt yöneticilerinin araçta kendisine maddi durumu olmayan birçok öğrencinin olduğunu söylediğini anlatan Ö.T., "Bu öğrencileri okutabilmek için maaşımın bir kısmını verip veremeyeceğimi sordular. Ben de aileme baktığımı belirterek veremeyeceğimi söyledim. Parayı Şenol istedi. Para konusunda ısrarcı olmadı. Ben de zaten Şenol kim oluyor kendisiyle bir samimiyetimiz yok şeklinde düşünerek bu durumdan şüphelendim, hoşnut olmadım. Para konusundan sonra yüz yüze görüşmemeye ve telefonlarına cevap vermemeye dikkat ettim. Kendimce irtibatımı kestim" dedi.

"ASKERİYENİN KAPISINA GELDİLER"

FETÖ imamlarıyla himmet istemelerinin ardından irtibatı kesmesine rağmen askeriyenin kapısına geldiklerini anlatan Ö.T., "Ben kendilerinden uzak durmaya çalıştığımı anladıklarında işyerime ve yeni taşındığım ev adresime geldiler. Kendilerine ev adresim konusunda hiçbir bilgi vermememe rağmen ev adresimi bile buldular. Ev adresimi sadece askeri sistem Kara-Net'e girmiştim. Askeri Nizamiyeye gelip beni sorduklarında toplantıda olduğumu söylettirdim. Bunu öğrenip uzaklaşmışlar. Devamında ev adresimi bulup kapıma geldiler. Kapıma gelmeden önce telefonla aradılar bende onlar olup olmadığını anlamak için bir iki aramayı açıp dinledim" diye konuştu.

"IŞIKLARI SÖNDÜRDÜM, KAPIYI KİLİTLEDİM"

Ö.T., "Onlar olduğuna emin olduktan sonra evimde ışıkları söndürdüm kapıyı kilitleyip oturdum. Gelip ısrarlı bir şekilde kapımı çaldılar. Kapı deliğinde Gökay'ı gördüm. Kapıyı açmadan kapının arkasında bekledim. Ben kapıyı açmayınca kapıdan ayrıldılar. Bu olay 2011-2012 yılları içerisinde olduğunu hatırlıyorum. Bu olaydan sonra bir süre aramadılar. Ancak dönem dönem yine aramaya devam etti. Bir kaç kez telefonu açıp kim olduğunu anladığımda telefonu kapatıyordum. Gökay isimli şahısla görüşmelerim genellikle ankesörlü telefonla olmuştur. Gökay isimli şahsın bende cep telefonu numarası vardı ancak beni bu irtibat numarasından hiç aramazdı. Gökay'ın telefonu benim aramışlığım vardır" şeklinde konuştu.

"KAPIMA DAYANDIKTAN SONRA HİÇ YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDİM"

2012'de Diyarbakır'a atandıktan sonra Gökay'ın kendisini ankesörlüden aramaya devam ettiğini anlatan Ö.T., "Telefonu açıp sesini tanıdığımda konuşmadan telefonu kapatıyordum. Kapattıktan sonra tekrar aramalarında o irtibatı açmıyordum. Sürekli aramaya devam ediyordu. 2014'te İstanbul'dayken de aramaya devam etti. Gökay ile Edirne Keşan'da iken kapıma dayandıktan sonra hiç yüz yüze görüşmedim. Telefonda da sesini anladıktan sonra konuşmadan hep telefonlarını kapattım. Şenol ile en son Keşan'a gelip para istedikleri olayda görüştüm, bundan sonra kendisini hiç görmedim. Bildiğim kadar ankesörlüden veya başka bir numaradan beni hiç aramadı. S.T. akrabam olduğu için 2003 yılına kadar görüşüyorduk, hatta İstanbul'da evlerimiz yan yanaydı. Bu tarihten sonra aileler arasında husumet olduğundan irtibatı kestim. 2000'den itibaren verilen bütün görevleri layıkıyla, vatan sevgisi içerisinde yaptım. Hiçbir oluşum veya gruptan hiçbir şekilde etkilenmedim. Yukarı da bahsi geçen şahısları tanımamış olmayı dilerdim. Kuzenime olan akrabalık bağımdan dolayı, yaşımın küçük olmasından ötürü tanıştırdığı kişilere diyalog kurdum. Şahısların niyetini öğrendikten sonra irtibatımı kestim" dedi.