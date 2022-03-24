İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

Kazıda, bölgeye getirilen ve kimliği açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazı çalışması yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamayınca, kazı çalışmasını sona erdirdi. Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtilirken, Dursun Zehir'in torunu K.B.'nin de İstanbul'da gözaltına alındığı ve sorgu için Rize'ye getirileceği öğrenildi. (DHA)