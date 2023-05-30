Haberler Yaşam Haberleri “İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu: “Aşağılandığımı hissettim, esnafın tarafsız olması lazım!”
Giriş Tarihi: 30.5.2023 18:44 Son Güncelleme: 30.5.2023 19:02

“İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu: “Aşağılandığımı hissettim, esnafın tarafsız olması lazım!”

SABAH Gazetesi, seçim kutlamalarını görünce kutlama yapanlara doğru “Reis” diye bağıran, fırıncının bunu duyması üzerine ekmek almaya girdiği dükkânda “İtlere ekmek satmıyoruz” hakaretine maruz kalan ve daha sonra babasıyla birlikte konuşmak için aynı yere gittiğinde bıçak çekilen 16 yaşındaki Musabbin Umeyr Aksoy’a ulaştı. SABAH’a konuşan Aksoy, “Fırına girince bana it muamelesi yaptı. Aşağılandığımı hissettim, esnafın tarafsız olması lazım. Bugün Sultangazi Gazi Karakolu’ndan kendisinden şikâyetçi oldum. Sonuna kadar bu olayın takipçisiyim” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
“İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu: “Aşağılandığımı hissettim, esnafın tarafsız olması lazım!”

İstanbul Sulgangazi ilçesindeki bir fırıncı dükkânında ekmek almaya gelen çocuk, 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi gecesi sokakta kutlama yapan AK Partilerin sevincine ortak olmak için onlara doğru "Reis" diye bağırdığı için fırıncı tarafından "İtlere ekmek satmıyoruz" denilerek ekmek almaya gittiği dükkândan kovuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde fırıncı K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'silahla tehdit' suçlarından gözaltı kararı verildi. K.Y. polis ekiplerince iş yerinde gözaltına alındı. Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun ise bu durum karşısında "Artık eski Türkiye yok!" diyerek inceleme başlatıldığını belirtip işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

"FIRINA GİRİNCE BANA İT MUAMELESİ YAPTI"

SABAH Gazetesi "İtlere ekmek satmıyoruz" hakaretine maruz kaldığı iddia edilen 16 yaşındaki Musabbin Umeyr Aksoy'a ulaştı. SABAH'a konuşan Aksoy, ilk olarak olay anında neler yaşandığını şöyle anlattı: "Olay gecesi 28 Mayıs seçim günüydü. Sokakta kutlama vardı, ben de ortamın sevincini görünce dışarda 'Reis' diye bağırmıştım. Saimoğlu'nda çalışan Kadir Bey de bunu duydu. Fırına girince bana it muamelesi yaptı. Bana 'İtlere burada ekmek satmıyoruz, buradan ekmek alamazsın' deyip oradan kovdu. Oysa ben dışarda 'Reis' diye bağırdım, kendisi bunu çarpıtarak içeride bağırdığımı söyledi. Sonra ben dükkândan hemen dışarı çıktım, başka bir yerden ekmeği aldım, eve gittim. Babama olanı anlattım."

"KONUŞMAK İÇİN GİTTİK AMA DAHA FELAKETİYLE KARŞILAŞTIK"

Aksoy eve döndüğünde babasına durumu anlattığını ifade edip sonrasında yaşananları aktardı: "Babama ilk anlattığımda babam biraz şok oldu. 'Nasıl böyle bir şey der' dedi. Sonra hafiften kızdı. Konuşmak için oraya gittik ama daha felaketiyle karşılaştık. Babam sakince konuşmaya başladı, şahıs her 'Reis' lafını duyduğunda daha çok çıldırıyordu, sinirleniyordu. Ondan sonra bir tane daha 'Reis' lafını duyunca kendisi bana bıçak çekti. Babamla bana bıçağı doğrulttu. Böyle bir tavır beklemiyordum. Sakince babamla konuşur diye düşündüm ama kendisi bize bıçak çekti. Hedefi bendim. Dışarı çıkmasaydık fırlatacaktı. O çekimleri çeken de benim. Sosyal medyada paylaşan da bendim."

"AŞAĞILANDIĞIMI HİSSETTİM. ESNAFIN TARAFSIZ OLMASI LAZIM!"

Hem 'İtlere ekmek satmıyoruz' hakareti iddiası hem de bıçak çekme olayı iddiasıyla alakalı olarak neler hissettiğini sorduğumuzda Aksoy şöyle konuştu: "Aşağılandığımı hissettim, bu yapılanın aşağılayacağı olarak görüyorum. Aşağılanmış gibi hissettim. Müşteri olarak gerekli değeri görmediğimi hissettim, değer görsem zaten bunu yaşamazdım. Bu bir seçim kutlamasıydı. Esnafın tarafsız olması lazım, gelen müşteriye seçim üzerinden yüklenmemesi lazım, tarafsız olması lazım."

"GEREKLİ CEZA VERİLDİĞİ İÇİN MEMNUNUM"

Aksoy sözlerine şöyle devam etti: "Olay sonrası hem şaşırdım hem de üzüldüm. Bir de ablam orada çalışıyordu, 'Kendisine bir şey olacak' diye düşündüm ama bir şey olmadı zaten. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun orayı mühürleyince içime biraz rahatlık geldi. Gerekli ceza verildiği için memnunum."

"ŞİKÂYETÇİ OLDUM, SONUNA KADAR BU OLAYIN TAKİPÇİSİYİM"

Çevresinden ne tür tepkiler aldığını anlatan Aksoy, "Akraba çevremde olayı duyanlar 'Şikâyetçi ol, davanı aç, hakkını hukukunu ara' dediler. Ben de bugün Sultangazi Gazi Karakolu'nda kendisinden şikâyetçi oldum. Sonuna kadar da gideceğim. Sonuna kadar bu olayın takipçisiyim."

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“İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu: “Aşağılandığımı hissettim, esnafın tarafsız olması lazım!”
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