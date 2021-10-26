İTÜ ve Boğaziçi öğrencilerinden Hz Kaab Camii’ne ziyaret

Eyüpsultan Müftülüğü üniversiteli öğrencilere yönelik sabah namazı programı düzenledi. İlçenin maneviyat kokan mekanlarını ziyaret etme fırsatı bulan İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin son durağı ise kimsesiz ve yardıma muhtaçların rehabilitasyon merkezi olan Hz Kaab Camii oldu. Bölgedeki madde bağımlılarının hayatına dokunan, evsizlere barınma ve yemek sunan, küskünleri barıştıran caminin imamı Emin Kır, yürütülen faaliyetler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Eyüpsultan Müftülüğü Şube Müdürü Günay Özer:

"Bir bölgenin önemini ifade eden 2 unsur vardır. Biri coğrafyadır diğeri ise tarihtir. Eyüpsultan'da ikisi de var. Bizde bu faaliyetlerle gençlerimize katkı sağlamak istiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde 60 öğrencimizi misafir ettik. Eyüpsultan Müftülüğü olarak 5 yıldır kimsesiz ve muhtaçlara Hz Kaab Camii'nde hizmet veriyoruz. Burası rehabilitasyon konumunda. İleride daha örgün bir hale getireceğiz. Faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmeye devam edeceğiz."

Eyüpsultan Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatih Burucu:

"Gençlere dair birçok faaliyet yürütüyoruz. 11 ayrı birimimizle farklı projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Emin Kır hocamız için söylenecek çok şey var. İnsana hizmet edenin elinden tutulmalıdır. İnsanlığımızı yeniden canlandırmalıyız. Çünkü dünyayı iyilik kurtaracak."

İTÜ Makine Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Murat Kenişli:

"Bu tür faaliyetlerinde daha çok yaygınlaşması gerekiyor. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demelidir. Her insan düşebilir. İnsanlara yardım eli uzatmakta fayda var. Eski İTÜ mezunlarımızdan biri işleri ters gitmiş evsiz kalmış ve burası sayesinde yaşama tekrar tutunmuş. Emin hoca gibi insanlar daha çok artmalı."

İTÜ Harita Mühendisliği son sınıf öğrencisi Muhammed Emin Üzenli:

"Halkın içindeki yardıma muhtaç insanlara yardım etmek, onları tekrar kazanmak çok değerli. Bu yardımlar sayesinde belki ilerde vatana, millete çok daha faydalı bireyler yetişecek."

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Faruk Sarıtepeci:

"Hocamızın bahsettiği fikri çok beğendim. 2'nci şansı isteyenlere böyle bir imkan verilmesi benim çok hoşuma gitti. Bu projelerden arkadaşlarıma da bahsedeceğim."