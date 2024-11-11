İÜ Merkez Kütüphanesi açıldı: 24 saat açık bir öğrenme yuvası

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 5 Kasım Salı günü yapılan açılışla üniversitenin öğrencilerine hizmet vermeye başladı. Kütüphanenin açılışında Eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu konuşmalar yaptı.

Kasapoğlu, açılıştan kareler paylaşarak açılışla ilgili şunları söyledi: "Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Açılışı Büyük bir heyecanla yapımına başladığımız, asırlar boyu ilmin yuvası olmuş, medeniyetlere yön vermiş kadim üniversitemizin gelecek vizyonuyla yenilenen Merkez Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Eğitim ve kültür hayatımıza büyük bir zenginlik katacak Merkez Kütüphanesi'nin İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum."

"BİR DÜŞÜNCE MERKEZİ"

İÜ Merkez Kütüphane'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 22 Kasım'a kadar kütüphanenin 7/24 hizmete açık kalacağı ifade edilip "Siz değerli öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız" ifadelerine yer verildi.

İÜ'nün resmi X hesabından ise yapılan açıklamada kütüphaneden 7/24 yararlanıldığını gösteren kareler paylaşıldı. İÜ Merkez Kütüphanesi'nin sosyal medya hesabından "İşte bugünün kalabalık ve enerjik anlarından bir kaç kare.

Gece okuma tutkunları, bir yudum huzur, bilim ve bilgi peşinde… Burası sadece bir kütüphane değil; aynı zamanda geceyi kitaplarla aydınlatan bir düşünce merkezi, 24 saat açık bir öğrenme yuvası" denildi.