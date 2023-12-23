’İyi hal’ indirimli cezaya tepki! Liseli Kader’in tramvay yolunda ölümüne neden olmuştu...

'KADER'İN KADERİ BU OLMAMALIYDI'

Adliye önünde gözyaşlarını tutamayan anne Ayşe Yürük, kızının hemşire olmak hayaliyle büyüdüğünü belirterek, "Kara yolunda bile 30 kilometre hız sınırı olan o bölgede, 95 kilometre hızla tramvay yoluna girerek kızımı katletmiştir. Mahkeme tarafından 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmiştir. Benim kızım 17 yaşında, hayatının baharında hemşire olmak isteyen, büyük umutlarla büyüttüğümüz saçının teline zarar gelmesin korkusundan endişe ettiğimiz Kader'in kaderi bu olmamalıydı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu ceza azdır. Mobese kamera kayıtlarında görüldüğü üzere bu kaza değil cinayettir. Şimdi devlet yetkililerine sesleniyorum, aynı olay sizin başınıza gelse bu kararı kabul eder miydiniz? Bir anne olarak maalesef adalete olan güvencimi kaybettim. Sessiz kalmayacağız. Kader için buradayız. Sokaktayız, ayaktayız" diye konuştu.

AVUKAT ÇIRA: KARARA İTİRAZ ETTİK

Aile avukatı İsmail Doğancan Çıra, mahkemenin kararına itiraz etiklerini söyleyerek, "Mahkeme kararına saygı duyuyoruz ancak katılmamız mümkün değildir. Bu sebepten ötürü istinaf kanun yoluna başvurduk. Sanık, 30 kilometre hızın olduğu yerde 95 kilometre hızla, kara yolu taşıtının girmesi yasak olan tramvay yoluna girerek, frene dahi basmadan kızımız Kader'e çarpmıştır. Bu olay bir bütün halinde değerlendirildiğinde bilinçli taksir değil olası kasttır. Bu sebeple istinaf itirazını yaptık" ifadelerini kullandı.

Liseli Kader Yürük'ün ölümüne yol açan trafik kazası, dava dosyasındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Berkay Ergün'ün 45 kilometre hızla gittiğini iddia ettiği ancak bilirkişi ve trafik inceleme raporunda 95,4 kilometre hızla olduğu tespit edilen kazanın görüntülerinde Kader Yürük'ün yaya geçidinden yolun karşısına geçip, tramvay yoluna girdiğinde hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.