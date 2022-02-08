İyi ki varsın Halil abi

Mersin'de Valilik'te memur olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Halil Öz (50), yıllardır yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatıyor. 9 yıl önce kendi köyü olan Gülnar ilçesine bağlı Bereket köyüne kitap göndererek yardıma başladığını anlatan Öz, "Sonrasında projeler büyüdü. Çok sayıda okula, binlerce kitap gönderdik. Şehitlerimizin adını verdiğimiz 5 tane kütüphane açtık. Kışın çocuklara mont ve bot hediyesi yapıyoruz.
Yörük çocuklarını kendi arabalarımızla merkeze sinemaya getirdik. Çocuklarımıza şimdiye kadar 100 adet tablet, 400 adet çanta dağıttık. Pandemi döneminde işten çıkartılan bazı vatandaşların elektrik ve su faturalarını ödedik. İhtiyaç sahibi 35 öğrenciye bayram harçlığı yapsınlar diye 500 TL para yatırttık. Burs verdiğimiz çok sayıda öğrenci de var" dedi.
Sokakta engelli vatandaşların çektikleri zorluklara şahit olduktan sonra, 2 yıldır engelli vatandaşlara da yardım eli uzatmaya çalıştıklarını dile getiren Öz, "Şu ana kadar 300'den fazla tekerlekli sandalye hediye ettik. Engelli vatandaşlarımıza ihtiyaca göre akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye, tam otomatik ve ortopedik sandalye hediye ediyoruz. Daha çok köyde yaşayan vatandaşlarımıza, hastane yatakları hediye ediyoruz" diye konuştu.