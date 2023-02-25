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Giriş Tarihi: 26.2.2023

İyi ki varsın Hümanur!

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
İyi ki varsın Hümanur!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında bölgeye yardımlar çığ gibi artıyor. Kayseri'deki lösemi tedavisi sona eren ancak halen kontrolleri devam eden 6.5 yaşındaki Hümanur da birikim yaptığı kumbarasını depremzedeler için bağışladı. Hümanur'un bağışı sonrasında kumbaradaki parayla nebulizatör (astım, KOAH gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan cihaz) alınarak ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Doğduktan 2.5 yıl sonra lösemi hastalığına yakalanan Hümanur Erol, iki yıl boyunca Erzurum'da tedavi gördü. Daha sonra tedavi için Kayseri KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'ne nakledildi. Burada kemik iliği nakli gerçekleştirilen Hümanur, iki yıldır düzenli olarak kontrollerini sürdürüyor. Depremin ardından ailesinin anlatımıyla birçok hayalini gerçekleştirmek için birikim yaptığı kumbarasını depremzedelere bağışlayan Hümanur'un bağışı sonrasında depremzede ve ihtiyacı olan bir çocuğa nebulizatör cihazı alındı. Cihazın fiyatının yaklaşık bin lira olduğu öğrenildi. Erzurum'da yaşayan baba Enes Erol, duygularını SABAH'a anlattı: "Böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Hümanur'a birikimi, tasarrufu aşılamak için para biriktirmesini öğretiyorduk. Kendi birikimiyle istediği bir şeyi almayı öğretmeye çalışıyorduk. Deprem olunca Hümanur'a durumu anlattık, 'Deprem bölgesindeki kardeşlerin daha çok ihtiyacı var, sen yine biriktirirsin' dedik ve o da düşünmeden 'Olur' dedi. Çok mutlu etti bizi."

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İyi ki varsın Hümanur!
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