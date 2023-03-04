İyi ki varsın Murat çavuş!

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çavuş olarak görev yapan Murat Kutoğlu (53) da, depremden etkilenen aileler arasında yer aldı. Kutoğlu, eşi ve 3 çocuğunun yaşadığı ev depremde büyük hasar aldı. Kutoğlu'nun annesi Aliye ve babası Mahmet ise yıkılan evlerinin enkazında can verdi. Kutoğlu, anne ve babasını toprağa verdikten sonra tiroid kanseri tedavisi gören eşini Ankara'ya bıraktı ve acısını kalbine gömerek Elbistan'a canla başla çalışan arkadaşlarına yardım etmeye geldi. Kutoğlu SABAH'a konuştu:"Kanser hastası eşim ayaklarına darbe aldı yürüyemiyor, onu da alıp Ankara'ya gittim ve hastaneye bıraktım. Kızım Ankara'da üniversite okuyor. 'Baba sen de gitme, kal' dedi. Ancak arkadaşlarım burada canla başla mücadele ederken nasıl kalırım? Ben burada ağlamanın ayıp olmadığını, utanılacak bir şey olmadığını, insana yakıştığını öğrendim. Babamın bir sözü vardı, 'Devletsiz millet, babasız evlada benzer' diye. Benim Elbistan'a, insanlığa borcum var. Ben geri dönmeyebilirdim, ama benim memleketime, Türkiye'ye borcum var."