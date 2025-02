İyi ki varsın sevgilim

Düzce'de yaşayan Necip Ertürk ve Deniz Uygun çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yürekleri ısıtan bir aşk hikâyesinin kahramanları oldu. Bolu'da yaşayan Necip Ertürk (56), 19 yıl önce bir festival için gittiği Düzce'de sigortacılık yapan Deniz Uygun (62) ile tanıştı. TEKLIFINI KABUL ETMEDI

Âşık olduğu Uygun'a evlenme teklif eden Ertürk, 'Hayır' yanıtı aldı. Bir süre sonra yeniden evlenme teklif eden Ertürk, yine olumsuz cevap aldı. Deniz Uygun, birlikte yaşadığı anne ve babasını bırakmak istemediği için her seferinde evlilik teklifine olumsuz cevap verdi. Bu süreçte evlenen ve boşanmak zorunda kalan Necip Ertürk'ün, arkadaş olarak görüşmeye devam ettiği Uygun'a karşı aşkı devam etti. Uygun, aradan geçen yıllar içinde anne ve babası vefat edince ve Ertürk'ün de kendisini hâlâ sevdiğini görünce 19 yıl sonra evlenmeye karar verdi. Çift, geçen yıl Düzce'de nikâh masasına oturdu ve aşklarını evlilikle taçlandırdı.

BÖBREĞİ UYDU

Evlendikten bir süre sonra Deniz Uygun böbrek rahatsızlığı yaşadı. Ertürk, evlenmek için 19 yıldır beklediği kadına hiç düşünmeden böbreğini vermeyi teklif etti. Ancak Uygun, bunu eşinin sağlığı bozulur endişesiyle kabul etmedi. Fakat doktorlardan alınan görüşler ve yapılan tetkikler sonucunda böbrek nakli sonucunda eşinin sağlığında herhangi bir sorun olmayacağını anlayınca teklifi kabul etti. Çiçeği burnunda çift, önceki gün İstanbul'da Kadıköy Göztepe'deki bir özel hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi. Doç. Dr. İlhami Soykan Barlas ve Op. Dr. Nadi Nazım Öztürk tarafından yapılan ameliyatla Ertürk'ün sağ böbreği Uygun'a nakledildi. Ameliyat sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmazken böbrek Uygun'a tam uyum sağladı. Çift 19 yıl sonra evlendikten sonra bir de böbrek nakliyle birbirlerine sevgisini göstermiş oldu. SABAH'a süreci büyük mutlulukla anlatan Necip Ertürk, "Eşimin bir yıldır kontrolleri yapılıyordu. Bir aydır da doktorumuz eşimin artık diyalize bağlanması gerektiğini söyledi. Biz bu sırada ruhsal olarak çok kötü olduk. Ben kendisine böbreğimi vermek istediğimi söyledim. Daha önce de söylüyordum ancak kendisi kabul etmiyordu. Ameliyatımızı olduk. Çok güzel bir ameliyat oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Biz 1 yıl 3 aydır evliyiz. Kendisiyle 19 yıldır tanışıyorduk. Anne ve babasını bırakamadı. Her şeyin başı sevgi. Sevgi olduktan sonra gerisi geliyor. Biz de sevgimize sahip çıktık ve bunu taçlandırdık. Çok şükür bugünleri gördük" dedi.

'BANA CAN OLDU'

Deniz Uygun ise, "Eşim bana böbreğini vermek istediğinde önce kabul etmedim. Israrcı olunca kabul ettim. Böbrek uyumlu çıktı. Ameliyatımız da başarılı geçti. Böbrek nakli konusunda endişelerim vardı. Doktorlarımız onu giderdi. Artık daha kaliteli bir yaşam süreceğim" dedi. Eşinin evlilik konusunda hep istekli olduğunu ancak anne ve babasıyla yaşadığı için evlilik düşünmediğini anlatan Deniz Uygun, "Özgürlüğüne düşkün bir insandım. Evlilik düşünmüyordum. Arkadaşlığımız hep sürdü. Ne koptuk ne de bir araya gelebildik. Önce babamı sonra annemi kaybettim. Necip Bey tekrar bir teklifte bulundu. Ben de bir tatile gidiyordum. O tatilde biraz düşündüm. Hayat kısa ve ne olacağımız belli değil. Kendisi de onca yıl beni bekledi ve başka bir yuva kurmayı da düşünmedi. Ben de artık zamanı geldi diye düşündüm. Çok hızlı bir şekilde birden karar verdik. 19 yıl bekledik, 2 ayda evlendik. Bana verdiği böbrekle can oldu. Ona 'İyi ki varsın sevgilim' dedim" ifadelerini kullandı. Sağlığına kavuşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşayan Deniz Uygun, organ nakli konusunda da herkese duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

'ÖZEL HİKÂYESİ OLAN GÜZEL İNSANLAR'

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhami Soykan Barlas, "Hastalarımız özel hikâyesi olan çok özel insanlar. Bize başvuralı 2-3 hafta kadar oldu. Hazırlıklarını tamamladık. Hem vericimizin hem alıcımızın sağlık durumunun nakle uygun olduğunu saptadık. Bir gün önce de her ikisine böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 2-3'er saat süren ameliyat geçirdiler. Her ikisinin de sağlık durumu gayet iyi. Takılan böbreğin fonksiyonu iyi. Gayet güzel çalışıyor. İnşallah önümüzdeki hafta başında her ikisini de buradan taburcu edeceğiz. Böyle özel hikâyesi olan güzel insanlara bizim de uzun ve sağlıklı bir ömürle katkımız olduysa ne mutlu bize" dedi.