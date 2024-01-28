İyi ki varsınız

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araya gelen esnaf, haftanın 4 günü sahipsiz hayvanlar için kentin farklı noktalarında mama ve ekmek dağıtımı yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır bu yardımı sürdüren esnaf, 80 kilogramını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geri kalanını kendi imkanlarıyla aldıkları aylık 400 kilogram mamayla sahipsiz hayvanların karnını doyuruyor. Esnaf Ömer Emiroğlu "Hayvanların dostluğunu hiçbir şeye değişmem. Onlarla orada oynuyoruz, bizim yanımıza yatıyorlar, kokluyorlar" dedi. Emirlioğlu, bu işi gönüllük esasıyla yaptıklarını belirterek, "Bizlere getiren olursa mama alıyoruz, onun dışında para talep etmiyoruz" ifadesini kullandı. Esnaf İlhan Avutman da soğuk havalarda sahipsiz hayvanların yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti. Hayvanların arazide kendilerini heyecanla karşıladığını anlatan Avutman, " O duyguyu yaşamak çok güzel. Doydukları anda bize verdikleri tepkiyi görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.