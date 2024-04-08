İYİ Parti Adayı Kılıç, Akşener’ özeleştiri vermeli” dedi istifa etti

İYİ Parti Kırıkkale Milletvekili adayı Orhan Kılıç partisinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında Kendi hatalarına "avukat" ama başkalarının hatalarına "savcı" kesilen bu siyaset tarzının, toplumun umuduna karşılık verme ihtimalinin kalmadığını söyledi.





28. Dönem İYİ Parti Kırıkkale Milletvekili adayı iş insanı Orhan Kılıç, "Seçim yüce Türk Milleti tarafından "sandıkta tescillenmiş, sonuçlar İyi Parti açısından hazin bir bir biçimde neticelenmiştir. Bu anlamda Parti Yönetimi ve özellikle Genel Başkan Meral Akşener'in özeleştiri vermesi gerekir. Görünen odur ki, seçmenin verdiği mesajı alıp, özeleştiri vermek yerine, eski politikaların devamını ve mevcut bulunan konumun imkan ve fırsatlarını korumaya öncelik verilmiştir" dedi.

Kılıç, "Siyasi hayatıma, söyledikleri ile eylemleri arasında uyum olan, her şekilde milletin umuduna gözü gibi bakacak, en ince hassasiyetle devam ettirecek, siyasi süreçlere katkı sunarak devam ettirmek düşüncesindeyim. Bizim kişisel olarak nerede bulunduğumuzun bir kıymeti harbiyesi yoktur aslolan bu milletin yüce menfaatidir. Bu düşüncelerle İYİ Parti Üyeliğime son veriyorum" diye konuştu.