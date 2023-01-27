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Giriş Tarihi: 27.1.2023 10:58 Son Güncelleme: 27.1.2023 11:04

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatında yaprak dökümü

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatında dört yönetim kurulu üyesi istifa ettiklerini açıkladı.

MEHMET AL MEHMET AL
İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatında yaprak dökümü

İYİ Parti İlçe Başkanlığı için yapılan seçimi kazanan Şefik Bahçe'nin koltuğa oturması ile partide istifa depremi yaşanıyor.

İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Emrah Yeşilkaya, Nurettin Babaoğlu ile Gökçen Kayakıran'nın ardından son olarak yine aynı görevde bulunan Bedia Hakenkruger partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Sosyal medya hesabından istifaya ilişkin bir açıklama yapan Bedia Hakenkruger, "Bildiğiniz üzere 2020 yılından son döneme kadar severek ve elimden gelenin en iyisini yapabilme amacıyla İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda üyelerimiz ve delegelerimizin de kararı ile yönetici olarak görev yaptım. Yine kamuoyunun bildiği gibi İlçe Başkanımız Alper Arıkan'ın il yönetimine girmesinden dolayı boşalan ilçe başkanlığı koltuğuna yönetimimiz içinde yapılan bir seçim ile Şefik Bahçe oturmuş olup görevine başlamıştır. Şahsım adına, yeni ilçe başkanımızın daha rahat bir çalışma ekibi kurabilmesi, yerime gelecek arkadaşımın enerjisi ile daha başarılı çalışmalar yürütebileceği inancı ile yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum." dedi.

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İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatında yaprak dökümü
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