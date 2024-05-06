İYİ Parti Antalya İl Siyasi İşler Başkanı İstifa etti

İYİ Parti Antalya İl Siyasi İşler Başkanı Alper Arıkan partisinden istifa etti. İstifası ile ilgili yazılı açıklama yapan Alper Arıkan şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli yol arkadaşlarım, statükoya karşı siyaset mücadelesini ve vatan sevdasını merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve dava uğruna demir parmaklıklarda tedrisat görmüş babam Hayri Arıkan nam-ı diğer Ülkücü Hareketin Panter Hayri'sinden küçük yaşta öğrendim. Kendimi bildiğimden beri de inandığım doğrulardan gram sapmadan hayatımın her alanında mücadele ettim. Mücadelemize önce Allah sonra en yakınlarım, en çok cefasını çeken sevgili eşim ve evladım en yakından şahittir.

Kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin onurunu koruyacak ve daima zirvede tutacak, ülkemizin lider bir anlayışla güçlü devletler sıralamasında yerini almasını sağlayacak ayrıca sınırlarımız içerisindeki Atatürkçü düşünceye karşı olan, Türk milliyetçiliği kavramını özümseyemeyen hainlere karşı mücadele etmek amacıyla ürettiği siyasi fikirleri uygulamaya koyabilmesi adına hem yerelde hem de genelde iktidar olmasını hedeflediğimiz, bu hedefler doğrultusunda farklı kademelerinde görev aldığımız, çetin mücadeleler verdiğimiz 8 yıllık emeğimiz, gözümüzün nuru İYİ Partimiz; maalesef ki iktidar hedefinden sapmış, başarısızlığı sahiplenemeyen, koltuk hırsına yenilmiş, sığ düşünen milli hassasiyetleri sadece dudaklarının arasında sözcükler olarak yuvarlayan, kurulduğu dönemlerde yüzde 20 öngörülen oylarımızın yüzde 3'lere kadar gerilemesine vesile olan kadrolarla yönetilmeye devam edecek bir sisteme teslim edilmiştir.

'Ha Ali Veli, ha Veli Ali' değişen hiçbir şey yok! Birkaç göz boyama, birkaç isim değişikliği fakat aynı tas aynı hamam her şey devam etmektedir. Hal böyle olunca iktidar hedefi yerine şahsi istikbal hedefleri ön planda tutularak ve seçmene sırt dönülerek bütün emekler ziyan edilmiştir. Ancak biz inanmış kadrolar teslimiyetçilerle yol yürüyemeyeceğimizi üzülerek ifade etmek istiyoruz. Sizlerin oyunları olduğu kadar bizim de bu vatana sevdamız, bu millete borcumuz, değişmeyen ideallerimiz var! Hedefimiz sadece Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkelere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş değerlerine sahip çıkmak ve Türk milliyetçiliği fikriyatının iktidar olmasını sağlayabilmekti. Siyasette iktidar hedefi olmayan yapılanmalar rant ve menfaatleri uğruna teslim olmayı kabul ederler. İnanmış kadroları da bu onursuzluğa, onların duygusallıklarını kullanarak ortak ederler. Ben samimi olarak mücadele eden yol arkadaşlarımı tenzih ediyorum varsa benim hakkım onlara helaldir. Değerli arkadaşlar, inandığım idealler doğrultusunda en doğrusunun Antalya Siyasi İşler Başkanı görevindeyken İYİ Parti'den istifa etmek olduğunu düşünüyor ve büyük bir gurur, mutluluk ve vicdan rahatlığı ile kokuşmuş düzene alet olmayarak İYİ Parti'den yakın çalışma arkadaşlarım olan 1000' yakın kişi ile istişare ettikten sonra istifa ediyorum. Yılgınlık ve umutsuzluğa kapılmadan mücadelemize ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz. Allah'a ısmarladık."