İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatından 90 üye istifa etti

Ne yazık ki o günden bugüne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı. İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2'nci adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim partiden beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır" diye konuştu.

Adnan Erdem, geçen yıl kendileriyle birlikte partiye üye olan 100 kişiden 90'ının ayrıldığını sözlerine ekledi.