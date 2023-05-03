İYİ Parti bir bölgede daha kan kaybetti: İYİ Parti’de 22 kişi istifa etti

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken İYİ Parti'de bu kez de Manisa'dan peş peşe istifa haberleri geldi.

İYİ Parti Alaşehir Teşkilatında aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine yaklaşırken İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor. İYI Parti Alaşehir Teşkilatında aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

"DOĞRU YOLA YANLIŞ İNSANLARLA YÜRÜNMEZ"

Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ'ın da bulunduğu İYİ Parti'den 22 kişi topluca istifa etti. Belediye meclis üyesi Aynur Dağ istifa eden arkadaşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Mensubu olduğumuz Alaşehir İYİ Parti üyeliğinden arkadaşlarımızla birlikte istifa etme kararı aldık. Bundan sonraki siyasi hayatımızı bağımsız olarak yürüyeceğiz. Ben Aynur Dağ olarak siyasi hayatımı bağımsız olarak sürdüreceğim. Aldığımız karar gereğince Millet ittifakına desteğimiz devam edecek. Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez. Alaşehir ve Türk milletine hayırlı olsun."

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