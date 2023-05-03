Haberler Yaşam Haberleri İYİ Parti bir bölgede daha kan kaybetti: İYİ Parti’de 22 kişi istifa etti
Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:49 Son Güncelleme: 3.5.2023 11:45

İYİ Parti bir bölgede daha kan kaybetti: İYİ Parti’de 22 kişi istifa etti

Yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına zoraki razı olan İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine yaklaşırken İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor. Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ'ın da bulunduğu İYİ Parti'den 22 kişi topluca istifa etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İYİ Parti bir bölgede daha kan kaybetti: İYİ Parti’de 22 kişi istifa etti

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken İYİ Parti'de bu kez de Manisa'dan peş peşe istifa haberleri geldi.

İYİ Parti Alaşehir Teşkilatında aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine yaklaşırken İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor. İYI Parti Alaşehir Teşkilatında aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

"DOĞRU YOLA YANLIŞ İNSANLARLA YÜRÜNMEZ"

Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ'ın da bulunduğu İYİ Parti'den 22 kişi topluca istifa etti. Belediye meclis üyesi Aynur Dağ istifa eden arkadaşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Mensubu olduğumuz Alaşehir İYİ Parti üyeliğinden arkadaşlarımızla birlikte istifa etme kararı aldık. Bundan sonraki siyasi hayatımızı bağımsız olarak yürüyeceğiz. Ben Aynur Dağ olarak siyasi hayatımı bağımsız olarak sürdüreceğim. Aldığımız karar gereğince Millet ittifakına desteğimiz devam edecek. Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez. Alaşehir ve Türk milletine hayırlı olsun."

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi İyi Parti’de istifa sonrası itiraf: İçyüzünü görünce istifa ettim Aytun Çıray, genel başkanını yalanladı Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları sallandı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
Adana'da deprem paniği! Sarsıntı şiddetli hissedildi
Sizi kimin delirttiğini söyleyeyim mi?
Kendi acıklı akıbetine baksın
Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
Kamuda 470 bin memura da ek gösterge geliyor: Hem aylık hem de ikramiye artacak
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
İYİ Parti bir bölgede daha kan kaybetti: İYİ Parti’de 22 kişi istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA