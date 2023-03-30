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Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:30 Son Güncelleme: 30.3.2023 12:22

İyi Parti'de istifa depremi!

İyi Partide istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Yavuz Ali Ağıralioğlu'nun ardından bu kez de İyi Parti Nevşehir İl Başkanı İyi Parti Av. Alihan Kuzeyli "Genel merkezle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda fikir ayrılığına düştüm, yok sayıldık, ezildik" diyerek istifa etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İyi Parti’de istifa depremi!

Nevşehir İyi Parti İl Kongresi'nde taraf olan genel merkezin açıkça rakibini desteklediğini belirten İyi Parti İl Başkanı Alihan Kuzeyli, il teşkilatı olarak genel merkez tarafından yok sayıldıklarını söyledi. Bu nedenle il başkanlığı görevinden ayrıldığını belirten Alihan Kuzeyli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Bize bu yolda yapamazsın diyenler oldu, yapılan il kongresinde genel başkan yardımcılarımızdan, teşkilat koordinatörlerine kadar rakibimiz olan adayları açıktan destekleme hadiseleri gördük.

Genel merkezden gelip müdahil olanlar da, yerelde taş koymaya çalışanlar da hizmet etme aşkımızı baltalayamadı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da milletvekili adaylığında da teşkilatımızın ve şehrimizin görüşlerini harfiyen genel merkeze ilettik. Geldiğimiz noktada her iki adaylık hususunda da genel merkezimiz ile fikir ayrılığına düşmüş bulunmaktayım. Teşkilatçılığın özünün, hasının teşkilata emek verenleri ezmemek, yok saymamak olduğunu öğrenerek büyüdüm. Ne var ki gelinen noktada Nevşehir'in yerel teşkilatı yok sayılmış, ''siz bilmezsiniz, biz biliriz'' denilmiştir. Genel merkez emir erlerine fırsat vermeden, teşkilatımın yok sayılmasına tepki olarak il başkanlığı görevimden istifa ediyorum"

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İyi Parti'de istifa depremi!
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