İYİ Parti’de küfürbaz aday isyanı: Gereğini yapın yoksa...

Yıldız, "Gerekli tüm uyarıları olması gerektiği gibi yapmış bir kardeşiniz olarak son çare sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Başka bir Parti de siyaset yapmadım, yapmayacağım ama bu seçimle birlikte Genel Merkezimiz bir tercihte bulunmuş olacaktır. Ya tabanı ve emeği tercih edecek yahut seviyesiz, saygısız bir nobran gücü seçecektir. Şu anki listemiz aynı zamanda genel merkezin aynası olmuştur. Yani kafamız baya karışık listesidir bu liste. Gaziantep'i biraz daha ciddiye almanızı öneririm. Biz diğer şehirlere benzemeyiz. Neden Gazi demişler bu şehre araştırın ama okuduğunuz kitaplar yazmaz bu bilgileri" görüşünü dile getirdi.

İYİ Parti Gaziantep Üyesi Tuncay Maraşlı ise paylaşımında, Gürban'a ait paylaşımı tekrarlayarak, ''Gaziantep İYİ Partiden sıralamaya giren,13 aday arkadaşımıza ve Gaziantep teşkilatına soruyorum. Birinci sıraya nasıl oy isteyeceksiniz? Harekete geçmek için ne bekliyorsunuz'' ifadelerine yer verdi.