İYİ Parti’den istifa etti, AK Parti’ye katıldı!

İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ardından istifalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti kontenjanından Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Vehbi Yaşar, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. SABAH'a konuşan Vehbi Yaşar, "Meral Akşener önce masadan kalktı, sonrasında hangi İngiliz trolleri devreye girdi? 2 gün sonra neden tükürdüğünü yaladı ve masaya geri döndü? Bunların altındaki nedenleri düşünmek gerekiyor" dedi

"ESKİDEN İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ HATTA DÖRDÜNCÜ SINIF VATANDAŞTIK"

Vehbi Yaşar'ın açıklamaları şöyle: "Sen ben davası değil mesele, siyasi perspektiften baktığınız zaman bugüne kadar gelen bir 'itibarsız Türkiye' ve 'itibarlı Türkiye' durumu var. Bu iki süreç arasında çok büyük fark var. "Ben uzun yıllar yurt dışında yaşayan biriyim. Yaklaşık 14-15 yıl Belçika'da bulundum. Aynı zamanda madenci bir ailenin çocuğuyum. O yıllarda Avrupa'da çektiğimiz çileyi anlatabilirim. İkinci, üçüncü hatta dördüncü sınıf vatandaş muamelesi görüyorduk. Şimdi ise durum farklı, Örneğin Türk Hava Yolları'nın geldiği konum, hizmet verdiği noktalar bugün çok farklı bir düzeyde. Genel olarak Türkiye'nin durumu da NATO'da olsun diğer mecralarda olsun belli sıfatlara sahip bir topluma dönüştük. Bunu da Reis'i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan sağladı.

"KANDİL POLİTİKASINI ETKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bugün içlerindeki kini kusmaya çalışıyorlar, zaten zehir de içlerindeydi. Kandil politikasını etkin kılmaya çalışıyorlar. Bu hem doğru değil hem etik değil. AK Parti'ye geçişimin en önemli noktalarından biri buydu. Burada kişisel anlamda hiçbir beklentim yok. Sadece ülkeme, insanlara faydalı olabilmeyi düşünüyorum.

Meral Akşener önce masadan kalktı, sonrasında hangi İngiliz trolleri devreye girdi? 2 gün sonra neden tükürdüğünü yaladı ve masaya geri döndü? Bunların altındaki nedenleri düşünmek gerekiyor. Önce İngilizler'den para almayacağız diyorlar sonra yine büyük faizlerle İngiliz lobilerinden para toplamaya gidiyorlar. Bu ülke PKK, HDP, PYD'den çok çekti. Bu örgütleri legal hale getirme çabası içindeler. FETÖ de dahil olmak üzere bunların itibarlarını iade edeceğiz diyorlar. Bunların içinde hala başka art niyetleri var. Kime, nasıl hizmet edecekleri belli değil...

Yavuz Ağıralioğlu karşı çıkıyor ama Meral Akşener bu konuda henüz bir şey söylemedi. Belki makam, mevki için feragat etmiştir. Ama ben şahsen feragat etmeyi hiç düşünmüyorum. Makam mevki olarak ne isteyecekleri önemli, belki cumhurbaşkanlığı yardımcılığını istemeyecekler ama bunun karşılığında ne isteyecekler? Nasıl tavizler verilecek? Bugün bulundukları yedili sekizli masanın en büyük güçlerinden birisi de HDP'dir.

"ERDOĞAN BU ÜLKE İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI"

Yurt dışına gidip geldikçe Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl itibarlı hale geldiğini görüyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için çok şey yaptı. Ha hataları, kusurları olabilir ama vampirler sofrasında ülkeyi yönetmek de kolay değil. Üstelik ülkemizin jeopolitik konumu da kritik. Bugün Putin senin iki dudağının arasına bakıyorsa düşünmek lazım. Rusya bugün petrolü, doğalgazı sen sat diyorsa düşünmek lazım. Ben Türkiye'nin geleceğini parlak görüyorum.

TOGG diye yerli araç üretiyoruz adamlar bunu eleştiriyor. Böyle bir mantık var mı? Erdoğan'ın aracı değil bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiği bir araç, daha ne istiyorsunuz? Son yıllarda yetişmiş en büyük devlet adamlarından birisi Erdoğan, bunu kabullenmek gerekir. Bunu kabul etmek de erdemliliktir.

"SEÇİMLERDE ERDOĞAN'IN OY ORANI"

Bu altılı, yedili, sekizli masanın soru işaretleriyle dolu bir birliktelikleri var. Seçimlere doğru daha çok şey değişebilir. HDP'nin ne yönde hareket edeceği tam netleşmedi. Seçimlerde tahmini yüzde 52 yüzde 54 arası bir sonuçla Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum."

Vehbi Yaşar, Yenimahalle'deki İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri'nde AK Parti tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılmış ve AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Vehbi Yaşar'a rozetini AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler takmıştı.