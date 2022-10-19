İYİ Partili Ağıralioğlu’ndan ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ çıkışı! Barış Yarkadaş’ın çok konuşulan sözleri sorulunca...

"MASADA ADAYLIK KONUŞULMADI"

Ağıralioğlu, "Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz hem de tek başına memleketin sorumluluğunu taşıma müktesebatı taşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi" şeklinde konuştu.