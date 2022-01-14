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Giriş Tarihi: 14.1.2022 16:39 Son Güncelleme: 14.1.2022 18:39

İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok

İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Konya’nın Seydişehir ilçesindeki esnaf ziyaretinde esnafın tepkisiyle karşılaştı. Esnaf, Usta'ya ‘Recep Tayyip Erdoğan yıkılsın diye PKK ile bir araya gelmeyin’ dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki esnaf ziyaretinde büyük bir şok yaşadı.

Girdiği bir iş yerindeki esnafın, 'Recep Tayyip Erdoğan yıkılsın diye PKK ile bir araya gelmeyin' sözüyle karşılaşan Usta, "PKK ile bir araya geldiğimize ilişkin bir tane bir şey söyle onu düzeltelim biz. Şurada bir takla atarsam benim HDP ile işbirliğimiz olmadığına ilişkin kanaatin gelişecek mi? Ne yapayım?" diye karşılık verdi.

İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok | Video

İYİ Parti heyeti çeşitli programlar kapsamında Konya'ya geldi. Seydişehir'e giden Grup Başkanvekili Erhan Usta, ilçe teşkilatındaki ziyaretin ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Girdiği bir iş yerindeki esnafın, 'Recep Tayyip Erdoğan yıkılsın diye PKK ile gelmeyin' sözüyle karşılaşan Usta, "PKK ile bir araya geldiğimize ilişkin bir tane bir şey söyle onu düzeltelim biz. Şurada bir takla atarsam benim HDP ile işbirliğimiz olmadığına ilişkin kanaatin gelişecek mi? Ne yapayım?" diye karşılık verdi.

Burak SAYLAM / SABAH

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İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok
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