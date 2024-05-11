İYİ Partili Meclis Üyesinin aracına silahlı saldırı

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Bayrak'ın aracı, 10 Mayıs gecesi saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir motosikletli saldırgan tarafından kurşunlandı. Olay sonucunda Bayrak'ın aracına beş kurşun isabet ettiği tespit edildi. Bayrak, sabah işe gitmek üzere evden çıktığında aracının hasarını fark etti ve hemen polise haber verdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, olaydan haberdar olmalarının ardından İlhami Bayrak ve İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur'la iletişime geçerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.