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Giriş Tarihi: 11.5.2024 13:20 Son Güncelleme: 11.5.2024 13:54

İYİ Partili Meclis Üyesinin aracına silahlı saldırı

Kocaeli'de İYİ Parti Büyükşehir ve Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Bayrak'ın aracı, 10 Mayıs'ta gece yarısı kimliği belirsiz bir motosikletli saldırgan tarafından kurşunlandı. Araca 5 mermi isabet ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ABBAS ÇAKAR
İYİ Partili Meclis Üyesinin aracına silahlı saldırı

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Bayrak'ın aracı, 10 Mayıs gecesi saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir motosikletli saldırgan tarafından kurşunlandı. Olay sonucunda Bayrak'ın aracına beş kurşun isabet ettiği tespit edildi. Bayrak, sabah işe gitmek üzere evden çıktığında aracının hasarını fark etti ve hemen polise haber verdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, olaydan haberdar olmalarının ardından İlhami Bayrak ve İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur'la iletişime geçerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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İYİ Partili Meclis Üyesinin aracına silahlı saldırı
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