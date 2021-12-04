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Giriş Tarihi: 4.12.2021

İyiliğe 5 bıçak darbesi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İyiliğe 5 bıçak darbesi
İzmir'de yaşayan Necati ve Kadriye Atasoy çifti maddi durumu kötü olduğu için yardım ettikleri Kemal Korukmaz (40) tarafından bıçaklanıp dövülerek gasp edildi. Bıçaklanan Kadriye Atasoy'un hayati tehlikesi bulunurken, şüpheli tutuklandı. Olay, 29 Kasım günü Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Güzelbahçe Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve ADD Şubesi eski Başkanı Kadriye Atasoy ile emekli öğretmen eşi Necati Atasoy ailesinin kapı zili çaldı. Kapıyı açan Necati Atasoy, işyerindeki temizlik işlerinde kendisine yardım eden ve daha önce maddi durumu kötü olduğu için birçok kez yardımda bulunduğu Kemal Korukmaz ile karşılaştı. Korukmaz, Atasoy'a cep telefonunu işyerinde unuttuğunu söyleyerek birlikte gidip alma teklifinde bulundu.

ZANLI TUTUKLANDI
Necati Atasoy'un "Sabah alırız" yanıtı üzerine talihsiz adamı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu sert bir cisimle bayıltan Korukmaz, daha sonra eşinin yardımına koşan Kadriye Atasoy'u da 5 kez bıçaklayarak yaraladı. Atasoy çiftinin öldüğünü düşünen şüpheli, evde bulunan cep telefonu, nakit para ve altın gibi değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Yaralı çift hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Necati Atasoy, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı Kadriye Atasoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yakalanan Korukmaz ise cezaevine gönderildi.

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İyiliğe 5 bıçak darbesi
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