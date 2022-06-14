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Giriş Tarihi: 14.6.2022

İyiliği karşılıksız kalmadı

DURHASAN ŞAHİN
İyiliği karşılıksız kalmadı

Mersin'de, "Ben sonra da alabilirim ama o beklemez" diyerek, bisiklet için biriktirdiği parayı SMA hastası Hümeyra'nın kampanyasına bağışlayan 8 yaşındaki Gökçe'ye, Almanya'da yaşayan bir hayırsever bisiklet hediye etti. Hümeyra'nın yerinde kendi kardeşinin de olabileceğini söyleyen Gökçe, "Herkes iyilik yapmalı'' dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Gökçe Kaya'nın en büyük hayali bir bisikletti. Hayalini gerçekleştirmek için de, geçen yıldan itibaren harçlıklarının bir kısmını kumbarasında biriktirmeye başladı.



Geçtiğimiz günlerde öğretmeni Çiler Demirci sınıfta, Antalya'da yaşayan SMA hastası Hümeyra Topal'ın tedavisi için çok az zaman kaldığını anlatarak, 'Hümeyra'ya nefes ol' kampanyası başlatıldığını, isteyenlerin kampanyaya destek olabileceğini söyledi. Hümeyra'nın durumuna çok üzülen Gökçe, hayalini bir süreliğine erteleyip, bir yılda biriktirdiği 200 TL'yi, kampanyaya bağışladı.

"ONUN YERİNDE BENİM KÜÇÜK KARDEŞİM DE OLABİLİRDİ"

Bu noktada ise, "İyilik yapan, iyilik bulur" sözü devreye girdi. Gökçe'nin bu örnek davranışını öğrenen, Almanya'da yaşayan bir hayırsever, hediye ettiği bisikletle, ertelediği hayaline kavuşturdu. Bisikleti, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük aracılığıyla teslim alan Gökçe Kaya, "Öğretmenim kampanyayı anlatınca çok üzüldüm.



Önce, bisiklet için biriktirdiğim parayı aileme bile söylemeden bağışlamayı düşündüm. Daha sonra ailemden izin alıp bağışladım. Çünkü ben, bisikletimi sonra da alabilirdim, ama Hümeyra bekleyemezdi. Onun yerinde benim küçük kardeşim de olabilirdi. Herkes iyilik yapmalı" dedi.

"KABUL ETMEYİZ DİYE, BİSİKLET PARASI OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"

Annesi Hürü Kaya da, "Kızım gelip, 'anne yardım etmemiz gerekiyor' dedi. Ben de 'bu sıralar durumumuz müsait değil, belki başka zaman' cevabını verdim. Bunun üzerine 'kumbaramdaki parayı götüreceğim' dedi.



'Sen onunla bisiklet alacaksın' dediğimde, 'bisikleti ben daha sonra da alabilirim ama Hümeyra'nın sonrası yok' cevabını verdi. Babasıyla donduk kaldık. Söyleyecek söz bulamadık. Yüreği iyilikle dolu öğrenci yetiştirdiği için öğretmenimize teşekkür ederim" dedi. Öğretmeni Çiler Demirci ise "Kendisi küçük ama yüreği büyük öğrencimin bu duyarlılığı beni çok duygulandırdı.

Hayallerinden vazgeçip, Hümeyra'yı ertelememesi çok güzel bir duygu. Hatta, belki kabul etmeyiz diye, 'bisiklet param' demedi, 'annem gönderdi' dedi" diye konuştu.

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