İyiliğin yolunda 20 yılı aşan hizmet serüveni

Türkiye merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Beyazgül Derneği, yıllardır yürüttüğü yardım çalışmalarıyla mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam ediyor. Kimi zaman bir yetimin başını okşayan bir el, kimi zaman susuzluktan kavrulan bir köyde açılan su kuyusu, kimi zaman da bir kurban bayramında sofralara ulaşan et… Hikâyeleri farklı ama amacı hep aynı: İyiliği yaşatmak, insanlığa umut olmak.

SINIRLARI AŞAN MERHAMET YOLCULUĞU

Beyazgül Derneği, 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle adından söz ettiriyor. Başta Türkiye, Gazze, Çad, Kamerun ve Uganda olmak üzere pek çok ülkede eğitim, gıda, su, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaç alanlarında faaliyet gösteren dernek, yüz binlerce ihtiyaç sahibine el uzatıyor.

GAZZE'DE ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI

Beyazgül Derneği, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak bölge halkına yönelik acil yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgedeki sivillerin en temel ihtiyaçlarını karşılamak için kumanya kolileri, sıcak yemek, ekmek, su tankerleriyle içilebilir su dağıtımı, un yardımları, çadır ve battaniye destekleri ulaştırıyor. Gazze'ye gönderilen yardımlar, abluka ve saldırıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren binlerce insana can suyu oluyor.

ADIYAMAN'DA DEPREM BÖLGESİ YARDIMLARI

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası Beyazgül Derneği, Adıyaman'da hızlı bir şekilde yardım çalışmalarına başladı. 39 kişilik uzman ekibiyle sahada olan dernek, Adıyaman merkez ve çevresindeki köylerde depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla giyim, hijyen paketi, gıda kolisi, sıcak yemek ve diğer temel malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdi. İstanbul'daki genel merkezinden düzenli olarak yardım tırları göndererek bölgeye gıda malzemeleri, tüp, soba ve su gibi temel ihtiyaçları ulaştırdı. Ayrıca, depremzedelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla zekat dağıtımını başlattı ve düzenli zekat yardımları yaptı.

AFRİKA'DA KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ KURUYORUZ

Afrika'da yaşanan temel insani ihtiyaçlara çözüm üretmek için yürüttüğü projelerle öne çıkan Beyazgül Derneği, Afrika Su Kuyusu ve Aksa Su Kuyusu projeleriyle on binlerce kişiye temiz içme suyu ulaştırıyor.

Bununla birlikte, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde inşa ettiği camiler ve medreseler sayesinde, bölgede hem ibadet hem de eğitim imkânları sağlıyor.

Derneğin, Çad'da 13 dönümlük arazi üzerine kurduğu, günlük 2.000 kurbanlık kapasiteli kesim ve barınma tesisi, bölgenin en büyük kesimhanelerinden biri olma özelliği taşıyor. Burada vakıf usulü çalışan sistemle yıl boyunca kesim ve et dağıtımları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Afrika'nın en büyük kesimhanelerinden biri olma özelliği taşıyan bu tesiste, vakıf usulü yürütülen sistemle yıl boyunca kesim ve et dağıtımları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

KURBAN VE GIDA ORGANİZASYONLARI

Her yıl Kurban Bayramı'nda düzenlediği Kurban Organizasyonları ile Türkiye'den ve dünyadan gelen vekâletleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, aynı zamanda yıl boyunca kumanya, sıcak yemek ve gıda dağıtımları ile sofralara bereket taşıyor. Özellikle Ramazan ayında yüzlerce ailenin iftar sofralarını şenlendiriyor.

EĞİTİM VE HAFIZ YETİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık bursları, medrese destekleri gibi faaliyetlerle de öne çıkan Beyazgül Derneği, İslami ilimlerin yayılması için genç nesillerin eğitimine katkı sağlıyor.

HER ADIMDA ŞEFFAFLIK, HER İŞTE GÜVEN

"Emaneti yerli yerine ulaştırmak" prensibiyle hareket eden Beyazgül Derneği, bağışçılarının kendilerine emanet ettiği yardımları kesim videoları, fotoğraf raporları ve geri bildirimlerle takip edilebilir şekilde ulaştırarak şeffaflığı ilke ediniyor.

"İYİLİĞE ORTAK OL"

Bugün siz de www.beyazguldernegi.org.tr adresinden kurban, su kuyusu, gıda yardımı ve diğer projelere katılarak bu iyilik yolculuğunun bir parçası olabilirsiniz. Unutmayın, bir iyilik bir dünyayı değiştirir.

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