İyiliğinin kurbanı oldu

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz çarşamba Engin Taş (36), taciz edilen iki kızın "Bize yardım et" demesi üzerine uyardığı Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç. (16) tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Serkan Ç. ve V.Ç. olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı tutuklandı. SABAH'a konuşan acılı baba Zeki Taş, öldürülen oğlunun, en büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 3 çocuğu olduğunu söyleyerek "Benim oğlum iki genç kızı kurtarmak isterken, iyilik yapmak isterken vahşice öldürüldü. Ne alkol, ne sigara kullanırdı. Onun çocukları yetim kaldı. Tacizden kızları kurtarmak isterken öldürüldü. Eşinin ve çocuklarının hayalleri yarım kaldı" dedi.AK Parti ve diğer tüm partilerden yetkililerinin kendisini arayıp başsağlığı dilediğini belirten Zeki Taş "Kadına kalkan eller kırılsın artık. Yasa değişikliği yapılsın. Benim çocuğumu öldürenlerin suç dosyası kabarık. Taciz, rüşvet her şey var. Bunlar okul önlerinde annelerin babaların çocuklarına verdikleri harçlıkları toplamak için haraç çetesi kurmuş. Oğlumu 8 yerinden bıçaklamışlar, çift bıçak kullanmışlar. Birine karşı kendini müdafaa etse öbürü saldırıyor. Bu katiller daha 6 ay önce suç işlemiş, 2 ay yatıp çıkmışlar. Ne işi var bu tacizcilerin sokakta. En ağır cezayı alsınlar" dedi.