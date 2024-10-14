İyilik ailesi

Almanya'da gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Asım İncekara (36), bir kargo firmasında ekip şefi olarak çalışırken, yardım kuruluşlarında gönüllü olarak faaliyet göstermeye başladı. Hayatını birleştirdiği Rümeysa İncekara ile evliliğinden 4 kız çocuğu olan İncekara, bir süre sonra bu yardımları Türkiye'de yapmaya karar verdi. Eşi ile birlikte 2020'de, sosyal medya üzerinden "Gönüllü Gurbetçiler" grubunu kuran İncekara, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı. Yardım çalışmalarını eşi ve kızlarının da desteği ile sürdüren İncekara, ailesiyle birlikte 3 yıl önce Türkiye'ye dönüş yaparak eşi Rümeysa İncekara'nın memleketi Düzce'ye yerleşti. Yardım çalışmalarını burada da sürdüren İncekara ailesi, yardımseverlerin desteği ile öğrencilere kırtasiye, bot, mont desteği sağlayıp, sağlık yardımı ihtiyacı olanlara da yardımda bulunmaya başladı. Aile bunun yanı sıra Afrika'da yemekler verip, su kuyuları açtırdı. Gönüllü Gurbetçiler İnsani Yardım Derneği'ni kuran Asım İncekara, "Ailemle birlikte bir serüvene girdik ve burada çok mutluyuz. İnsanlara dokunabilmek bizi mutlu ediyor. 'İyilik karavanı' projemiz var. Bir minibüsü karavana çevirip, bölgede ve farklı illeri gezerek insanlara yardım etmek istiyoruz. Dünyayı değiştiremeyiz ama bir insanın hayatını değiştirebiliriz" dedi.