İyilik bulaşıcıdır

Samsun'da yaşayan 12 yaşındaki Taha Abanoz, geçen yıl, 6 yıldır kestirmediği saçlarını kanser hastalarına ücretsiz olarak peruk yapan kuaför Hüseyin Alkan'a bağışladı. Ablasının sınıf arkadaşı olan Taha'nın, saçlarını bağışladığını SABAH Gazetesi'nde okuyan 9 yaşındaki Kerem İçlek de, elindeki SABAH'la annesine gidip, 3 yıldır kestirmediği saçlarını, okullar kapandıktan sonra bağışlamak istediğini söyledi. Küçük Kerem geçtiğimiz günlerde de kuaför Hüseyin Alkan'a gidip, saçlarını bağışladı.Oğlunun 3 yıldır saçlarına dokundurtmadığını söyleyen anne Emine İçlek, "Saçlarını çok seviyordu. Futbol da oynadığı için koşarken saçlarının önüne gelmesi mutlu ediyordu. Hayırlı bir iş için kestirmesi bizi mutlu etti" dedi.Kuaför Hüseyin Alkan ise "6 yıl önce Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören bir kardeşimiz beline kadar gelen saçlarını benim kesmemi istemiş. Ben de saçlarını kestim. Sonra da onları peruk yapıp yine ona taktım.Çok sevindi. Boynuma sarıldı. O an bunu yapmam gerektiğini anladım. Kuaför olduğum için, özellikle saçsız kadınların kendilerini çıplak gibi hissettiğini çok iyi biliyorum. Ülkenin her yerinden peruk yapmam için saçlarını gönderenler var. İhtiyacı olanlar da sosyal medyadan bana ulaşıyor. Yapıp gönderiyorum ve hiçbir ücret almıyorum. Hatta saçlardan peruk yapmanın da bana 350 ila 400 arasında maliyeti var, bunu da cebimden karşılıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. 6 yılda 300'e yakın peruk yaptım. Kim talep ederse yolladım ve yollamaya da devam edeceğim" dedi.