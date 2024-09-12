İyilik hareketiyle 7 yıldır mutluluk dağıtıyor

Kahramanmaraşlı berber Fatih Akpınar (36), 7 yıl önce başlattığı iyilik hareketiyle yıllardır çocukların yüzünü güldürüyor. Kurduğu Bir Tebessüme Değer Derneği'ndeki gönüllülerle birlikte köy köy dolaşarak çocuklara kırtasiye, giyecek ve yiyecek yardımı ulaştırıyor. 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerin ardından da yardımlarına devam eden ve depremzedeleri ücretsiz tıraş eden Akpınar, 31 Mart seçimlerinde ise merkez Onikişubat ilçesine bağlı Molla Gürani Mahallesi Muhtarı seçildi. Kırsal alanlardaki camilerde eğitim gören çocuklara dondurma sürprizleri yapan Akpınar, okullar açılmadan önce ise çocuklara ayakkabı başta olmak üzere çeşitli hediyeler dağıttı. Akpınar, "Güzel şeyler zaman almaz. Kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok. Yolumuz da, yoldaşımız da tebessüm. Onların yüzü hep gülsün. Gülsün ki yarınlarına daha güzel daha umutla bakabilsinler" dedi.