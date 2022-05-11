İyilik kraliçesi! Babasından esinlendi köy çocuklarına yabancı dil konuşturuyor





Babam ve ağabeyimin yapamadığı şeyi sırf İngilizce bildiğim için ben yaptım' derdi. Babam da köyde büyümüş, paraları yokmuş. Babam İngilizce bilmese, ABD'ye gitmese şimdi biz buralara gelemezdik. O yüzden ben de İngilizce'ye odaklandım. Çünkü sırf Türkçe bilince dünyanın en iyi öğrencisi ya da çalışanı olsanız da sadece Türkiye'de kalırsın. Ama İngilizce bilirsen dünyaya açılırsın. Ben bu imkânı farklı çocuklara da vermek istedim. Babam şanslıydı, bu şansı başka çocuklara da vermek istedim'' diye konuştu.