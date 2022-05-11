İyilik kraliçesi! Babasından esinlendi köy çocuklarına yabancı dil konuşturuyor

Çocukluğundan beri hayır işleri yapmayı çok sevdiğini söyleyen 31 yaşındaki Zeycan Rochelle Yıldırım, ''Bu amaçla güzellik yarışmasına katıldım. Çünkü Amerika'da güzellik kraliçesi seçilebilmen için gönüllü sosyal sorumluluk projelerine katılman gerekiyor. Yani sadece güzellik yetmiyor.
Güzelliğini bu amaç için kullanıyorsun. İnsanlara daha çok yardım edebilmek için 2016'da bu yarışmaya katıldım. Yarı finalist oldum. Bu bana birçok kapı açtı. Kadın hakları konusunda çalışmalar yaptım. Nepal'e gittim. Orada insan kaçakçılığı, çocuk hakları gibi konularda farkındalık yaratan çalışmalara katıldım. Sırf insanlara yardım etmek için ülkeme geri döndüm'' dedi.
BABASI İLHAM VERDİ
Babasının iş dünyasındaki başarısını İngilizce bilmesine bağlı olduğunu söyleyen Yıldırım, ''Dedem Samsun'da kömür satarmış. Samsun'dan çıkamamış. Amcam şirketi Samsun'dan İstanbul'a taşımış. Babam hep bize anlatırdı: 'Ben hem ABD'de çalıştım hem de Amerikan şirketlerin nasıl çalıştığını öğrendim ve İngilizce konuşabildiğim için ben bu şirketi Samsun'dan dünyaya taşıdım.
Babam ve ağabeyimin yapamadığı şeyi sırf İngilizce bildiğim için ben yaptım' derdi. Babam da köyde büyümüş, paraları yokmuş. Babam İngilizce bilmese, ABD'ye gitmese şimdi biz buralara gelemezdik. O yüzden ben de İngilizce'ye odaklandım. Çünkü sırf Türkçe bilince dünyanın en iyi öğrencisi ya da çalışanı olsanız da sadece Türkiye'de kalırsın. Ama İngilizce bilirsen dünyaya açılırsın. Ben bu imkânı farklı çocuklara da vermek istedim. Babam şanslıydı, bu şansı başka çocuklara da vermek istedim'' diye konuştu.
1 YILDA KONUŞMA GARANTİSİ
Tamamen konuşma odaklı olan İngilizce eğitimini anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler veriyor. ABD, Kanada, Hollanda gibi birçok ülkeden öğretmenler Türk çocuklarına gönüllü İngilizce öğretiyor. Anadolu'nun birçok yerinden toplam 180 ilçeden katılım var. Tamamen ücretsiz olan programı tamamlayan öğrenciler 1 yıl içinde İngilizce'yi çok iyi derecede konuşabilecek seviyeye gelecek. Proje önümüzdeki günlerede üniversite öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.
Vakıf öğrencilerin yanı sıra öğretmenler için de bir İngilizce konuşma programı hazırladı. Yıldırım öncelikle köy öğretmenlerini kapsayan program için ''Biz öğretmenlerimize ne kadar değer verirsek, onların özgüvenlerini artırırsak bunu yansıması da öğrencilere olacak. Çünkü İngilizce konuşmakla ilgili Türklerin en büyük sıkıntısı aslında özgüvenleri. Bilmemekten ziyade konuşmaktan çekiniyorlar. Biz öğretmenlerden başlayarak bunu aşmaları için bir ortam sunmaya çalışıyoruz'' dedi.
ZEYCAN YILDIRIM KİMDİR?
Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile siyahi bir Amerikalı annenin kızı olan Zeycan Rochelle Yıldırım 1991'de Kaliforniya'da doğdu. Samsun'da büyüdü. 6 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Çok başarılı bir öğrenci olduğu için iki kez sınıf atladı. 16 yaşında ABD'de üniversiteye başladı. Önce işletme okudu. Daha sonra moda eğitimi aldı. ABD'de Miss Universe yarışmasına katıldıktan sonra birçok gönüllü projede yer aldı. Şubat 2019'da Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Yıldırım Holding bünyesindeki Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı'nın İcra Direktörü oldu.