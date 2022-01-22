İyilik meleği, 4 ayda 3 bin çocuğa ulaştı

Antalya'da yaşayan İnayet Öztürk Yücetaş (38), köy okullarında okumayı öğrenen 3 bin çocuğa pastalı kutlama yaptı. Onların kitap okumasına teşvik için tek tek doğum günlerinde pasta keserek okumayı teşvik ediyor. İnayet Öztürk Yücetaş 5 yıl önce kurduğu "Kadının Sesi" grubu kısa sürede 20 bin üyeye ulaştı. Üyeleri aracılığı ile binlerce kimsesiz çocuğa yardım eli uzatan Yücetaş, ilçe ilçe dolaşarak yaşlı ve bakıma muhtaç insanları da yalnız bırakmıyor. Sosyal paylaşım sitesinde 20 bin gönüllüsü ile Antalya ve ilçelerinde birçok evin kapısını çalan Yücetaş'a yardım ekibi de destek oluyor.

TEK TEK DOLAŞIYOR

İnayet Öztürk Yücataş başlattıkları kampanyalarla köy okullarında okuyan öğrencilerle öğrencilerin doğum günlerini birlikte kutlamak isteyen gönüllülerin gönderdikleri pasta ve hediyeleri çocuklara ulaştırıyor. Başlattığımız bu proje ile köy okullarında okuyan çocuklarla destekçilerimizin doğum günlerini farklı farklı köy okullarında kutladıklarını da belirten Yücetaş, "Destekçilerimiz pahalı kutlamalar yerine köy okullarında okuyan öğrencilerimize doğum günü pastası ve hediyeler alıyoruz. Böylece onlar için kutlama yapıyoruz. Hayatlarında ilk defa pasta yiyen çocuklarımızın mutluluğunu görmek gerçekten doyumsuz.

Projemize destek veren herkesten Allah razı olsun.Bu proje ile farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. Son olarak Korkuteli ilçesi Ulucak Köyü İlköğretim okulunda öğrencilerin okuma bayramı ve doğum günlerini topluca kutlayan Yücetaş, 4 ayda 3 bin çocuğa ulaştıklarını kaydetti.

KADINLARIN YARDIMINA KOŞUYOR

Kadını Sesi gurubu üyeleri ayrıca taşrada kalan zor durumdaki kadınlarında yardımına koşuyor. Son bir içinde zor durumdaki 00 kadına ulaşan gurup üyeleri anlara giyecek, ve erzak yardımında bulundu. 35 kadının ise el örgüsü üretime teşvik ederek onlara gelir kapısı sağladı.