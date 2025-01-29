İyilik Merkezi ‘umut’ olmaya devam ediyor

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde ulusal ve uluslararası bağışçıların desteğiyle kurulan Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM), 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde göçük altında kaldığı için ya da tedavi sürecinde tedavinin bir parçası olarak uzuvlarını kaybeden çocuklara Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda okulların kapanmasıyla birlikte Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan Adana'ya gelen çocuklara, merkez tarafından iki haftalık tedavi, kontrol süreci gerçekleştirdi.Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, tedavilerinin yanı sıra kampüste bazı aktivelere de katılan çocukları ÇOİM'de ziyaret etti. Prof. Dr. Beriş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamak toplumsal bir görevdir. Çocuk İyilik Merkezi olarak çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.