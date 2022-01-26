İyilik yapacaktı canından oldu

İSTANBULGüngören'de, geçen pazar öldürülen 60 yaşındaki Mustafa Köksal'ın, kung fu hocası olduğu ve bir kavgayı ayırmak isterken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Akıncılar Mahallesi'nde yaşanan olayda, kung fu hocalığı yapan ve aynı zamanda bir dernek başkanı olan Köksal, bir arkadaşıyla restorana gitti. Eve döneceği sırada yolda bir kavgaya denk gelen Köksal, ikiliyi ayırmak için araya girdi. Ancak kavga eden kişilerden biri silahına sarıldı. Köksal göğsünden, başka bir kişi de bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren saldırgan hızla kaçarken, hastaneye kaldırılan Mustafa Köksal hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi arıyor.