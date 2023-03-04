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Giriş Tarihi: 4.3.2023

İyilik yolunda öldü, geriye bu gülen fotoğrafı kaldı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
İyilik yolunda öldü, geriye bu gülen fotoğrafı kaldı
Hatay'daki evi yıkılan Mustafa Mucaf (25), eşi ve 2 çocuğuyla çadırda yaşamaya başladı. Mucaf, enkaz çalışmalarına katıldı, yeri geldi moloz, yeri geldi yardım taşıdı. Hatay'a gelen yardımları gönüllü olarak onlarca köye bizzat götürdü. Yardım deposuna gelen kıyafet kolilerini arkadaşlarının itirazına rağmen "Benim gitmem gerek" diyerek yola çıktı. Mustafa, çocuklarına sarıldı, arkadaşlarıyla fotoğraf çekildi. Mucaf, dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Mucaf'tan geriye gülümseyen fotoğrafı kaldı.

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İyilik yolunda öldü, geriye bu gülen fotoğrafı kaldı
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