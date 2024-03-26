2017 yılından bu yana Afrika, Asya ve Türkiye'de insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Ramazan 2024'te de çalışmalarını sürdürüyor. Yıl boyu, bağışçıların katkılarıyla mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin sorunlarına çözüm arayan İyilik Yolu'nun Ramazan duraklarından bir tanesi de Tanzanya'ydı. İyilik Yolu, Tanzanya'nın Singida şehrinde kumanya, iftar, zekat - fitre, Adak - Akika Kurbanı ve bayramlık faaliyetinde bulundu.

323 bin kişiye insani yardım

İyilik Yolu'nun Ramazan boyunca Tanzanya'nın çeşitli bölgelerinde bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan 323 bin 701 Tanzanyalı Müslüman istifade etti. Projeler ise şu şekilde:

İyilik Yolu’ndan Tanzanya’ya Ramazan yardımı

-200 adet kumanya dağıtıldı, bin kişi istifade etti

-65 bin kişiye yemek ve iftar verildi

-800 aileye zekat - fitre ulaştırıldı

-50 büyükbaş ve 3 bin 45 küçükbaş kurban kesildi, 253 bin 375 kişi istifade etti

-326 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edildi

"Kapı kapı dolaşıp emanetleri teslim ettik"

Ramazan çalışmalarını bizzat koordine etmek üzere Tanzanya'ya giden İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, Singida'nın köylerinde kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Emrullah Orman, Kurban Bayramı için de şimdiden hazırlık yaptıklarını ve hayvan alımları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Orman, derneğin Ramazan'a dair çalışmalarını şöyle özetledi:

"'İyilik Sarsın Dünyayı' sloganıyla çıktığımız Ramazan 2024 yolculuğumuzda Afrika Tanzanya'dayız. Yaklaşık 1 haftadır devam eden Ramazan çalışmalarımız kapsamında buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize iftarlar verip, kumanyalar dağıttık. Kapı kapı dolaşıp zekat ve fitre yardımlarımızı yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ulaştırdık. Halihazırda Tanzanya'daki çalışmalarımızdan 323 binden fazla kişi istifade etti. Fakat bayrama kadar hayırseverlerimizin yapacağı yardımlarla birlikte bu rakamın 500 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. İyiliğe inanan tüm bağışçılarımıza teşekkürler, Allah razı olsun."

İyilik yapmak için

İyilik Yolu çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına "Ad, Soyad, Telefon No ve Ramazan" yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sağlayabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler ise derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. İyilik Yolu ile şu numaradan iletişime geçilebiliyor: +90 216 398 13 98

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