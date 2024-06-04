İyilik Yolu’nun, Kurban hazırlıkları tamam!

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, bu yılki Kurban organizasyonunu "İyiliğe Kurban Olsun!" sloganıyla 3 farklı ülkede gerçekleştirecek. İyilik Yolu Derneği, bulundukları bölgelerde sadece Kurban eti dağıtmayacak, aynı zamanda insanların hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik de ön çalışmalarda bulunacak.

İyilik Yolu ekipleri, geçen yıl Tanzanya, Somali, Uganda, ve Afganistan'da kestiği 18 bin 600 Kurban hissesinin, bu sene üzerine çıkmayı hedefliyor. Bu yıl, Tanzanya, Somali ve Afganistan'da bu faaliyetleri yürütecek olan ekipler, toplamda 40 bin Kurban hissesi ile 80 bin aileye Kurban eti ulaştırmayı amaçlıyor.

İyilik Yolu bu yılki fiyatları, büyükbaş Kurbanda 3.000 TL, küçükbaş Kurbanda ise 3.800 TL olarak belirledi.

Bayramda çocuklar unutulmayacak

Yapılan çalışmalar neticesinde 400 bin muhtaca Kurban eti ulaştırmayı hedefleyen dernek, mağdur çocukları da unutmayacak. Bayramlık kıyafetlerin yanı sıra çocuklara çeşitli hediyeler ikram edilerek onların da bu bayrama sevinçle girmeleri hedeflenecek.

"Kurban aslında bir vesile"

Kurban 2024 çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, hayırseverlerin bağışlarını sağ salim muhtaçlara ulaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Başkan Emrullah Orman, şöyle konuştu:

"İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği olarak Kurban 2024 yolculuğumuza "İyiliğe Kurban Olsun!" sloganıyla çıktık. Ve bu yıl; Tanzanya, Somali ve Afganistan'da Kurban faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramını vesile kılarak aslında kardeşlerimizin birçok ihtiyacını karşılamak niyetindeyiz. Rabbim şimdiden hayırseverlerimizin niyetlerini kabul ve makbul eylesin, Allah razı olsun."

İyilik yapmak için

İyilik Yolu'nun Kurban çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına "Ad, Soyad, Telefon No ve Vacip Kurban" yazdıklarında 1 hisse Kurban bedelini yatırabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesi üzerinden vacip Kurban bağışı gerçekleştirebiliyor. Bağış hattı ise şu: +90 216 398 13 98