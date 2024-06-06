İZBAN tartışmasına Bursalı’dan önemli açıklama

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin yüzde 50'şer ortağı olduğu kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan İZBAN'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tugay İZBAN seferlerinde zaman zaman yaşanan aksaklıkları bahane ederek: "İZBAN'ı ya bize devredin ya da TCDD devralsın" açıklamasında bulundu. Tugay'ın açıklamalarına bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan geldi. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eşit sorumluluğunda olan İZBAN'a 3 yıllık süre zarfında belediye tarafından hiçbir yatırımın yapılmadığını kaydeden Bursalı, "İzmirli hemşehrilerimizin ulaşım ihtiyacını gidermek adına TCDD her türlü gayreti gösterirken Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir katkısı olmadı. Yani İZBAN'ı aslında TCDD ayakta tutuyor. Rakamlar ortada. 2011'de Hükümetlerimizin desteği ile 79 kilometrelik Aliağa-Cumaovası hattı ile başlayan İZBAN toplu taşıma hizmeti, bugün itibarıyla Aliağa'dan Selçuk'a kadar uzanan 136 kilometrelik bir ana demiryolu hattına ulaştı. Hattın tüm bakım-onarım faaliyetleri 7/24 esasına göre TCDD tarafından, bu amaç için görevlendirilmiş 235 teknik personel ile yapılıyor. Bu anlamda İZBAN için TCDD, üç yılda 1 milyar 26 milyon TL harcama yaptı. Ayrıca İZBAN trenlerinin kullandığı elektrik için de toplam 842 milyon lira ödeme gerçekleştirdi." Diye konuştu.

"YÜZDE 50 ORTAK OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NE YAPTI?"

Bursalı, yaşanan teknik aksaklıklar ve öngörülemeyen durumlar nedeniyle seferlerin aksaması üzerine Büyükşehir yönetiminin TCDD'yi hedef gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. "İZBAN, 41 istasyonda ve günde 250 sefer ile yaklaşık 300 bin hemşehrimizin taşınmasına katkı sağlıyor. Ülkemizin en uzun kent içi ulaşım altyapısına sahip İZBAN'ın, tüm demiryolu altyapısı, üstyapı ve elektromekanik sistemleri TCDD tarafından yapıldı. Bu süreçte maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir demiryolu hattı yapılmadı. TCDD tarafından üç yıl boyunca yapılan hiçbir harcamaya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı olmadı."

BURSALI: ÖNCE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRSİNLER

"Gelir-gider dengesine bakıldığında İZBAN aslında zarar eden bir işletme. Bu nedenle İZBAN'ın işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borç döngüsünü yönetebilmesi için iki ana sermayedarın sermaye artışında bulunması gerekiyor. TCDD bu artışı yaptı. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi? Elbette hayır. 'Ya siz alın ya bize devredin' naraları atanların önce sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Sayın Cemil Tugay koltuğa yeni oturmuş olabilir. Ama CHP'li selefinin ne yapmadığına bir baksın. Hem sorumluluklarını yerine getirmeyeceksin hem de hükümetimiz tarafından yapılanları yok sayacaksın. Bunu kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.