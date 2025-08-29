İZBB Başkanı Tugay yine yaptı yapacağını! 126 işçiyi şirketlerine iade edip ücretsiz izne çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve geldiği günden bu yana altına imza attığı tartışmalı kararlara bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda Belediye iş sendikasına üye yaklaşık 400 işçiyi kapı önüne koyan Tugay daha sonra baskıların giderek artması üzerine geri adım atmış atılan işçiler geri alınmıştı.

126 İŞÇİ ŞİRKETLERİNE İADE EDİLDİ

Tugay bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji ve İzelman şirketlerinde görev yapan 126 işçiyi çalıştıkları belediyedeki çeşitli birimlerden alarak şirketlerine iade etti. Ardından da işçiler ücretsiz izne çıkarıldı. İşçilere ücretsiz izne çıkarıldıklarına ilişkin bildirimleri gelen telefonla öğrendi

İZİNLİ OLDUKLARI SÜRE BOYUNCA MAAŞ ALAMAYACAKLAR

Şirkete iade edilen işçilerin ne zaman ve hangi koşullarda tekrar görevlendirileceğinin belirsizliğini koruması tepkileri de beraberinde getirdi. Ücretsiz izinli oldukları süre zarfında maaş alamayacaklarını belirten bir grup işçi Başkan Tugay'dan kendilerini işlerine iade etmesini talep etti.

TEDİRGİNLİK YARATTI

Öte yandan ücretsiz izin kararı başta şirketlerine iade edilen işçiler olmak üzere belediye çatısı altında görev yapan işçi personel arasında büyük tedirginliğe neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, işçilerin örgütlü olduğu sendikanın da ücretsiz izne çıkarmalar karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.