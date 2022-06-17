İZBETON ‘karadelik’ oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine belediye şirketleri İZELMAN, İZBETON A.Ş ve İZTARIM A.Ş'de sermaye artırımına gidilmesine ilişkin önerge AK Parti İle CHP'li meclis üyeleri arasında tartışmalara neden oldu. Belediye iştiraklerinden İZELMAN 15 milyon TL, İZBETON 150 milyon TL, İZTARIM 100 milyon TL sermaye artırımı Cumhur ittifakı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık millet ittifakı meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.

İZMİR'DE YOL VE KOKU PROBLEMİ VAR

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "Biz hiçbir zaman alttan alttan vurmayız hep açık açık ifadelerimizi belirtiriz. İZBETON, üç yıl öncesine kadar İzmir'in en değerli şirketlerinden biri idi. Maalesef son üç yıldır İZBETON yönetim anlayışındaki aksaklıklardan ötürü kentte ciddi sorunların yaşanmasına sebebiyet veriyor. İzmir'de son zamanlarda birtakım kronik sorunlar nedeniyle İBB'nin yeni sorunlarını görüyoruz. İzmirliler'in sözcüleri olarak "İzmir'de yol ve koku problemi var" diyoruz ama İzmir'i yönetenler hayır böyle sorun yok diyor. Yine aynı kişiler sonradan 'Koku sorununu fark ettik, şu tarihte çözeceğiz' diyor. İZBETON'un en temel görevi, kentteki mevcut yolların bakımını yapmak. İzmir'de mevcut yollarla ilgili sorun var; hangi meclis üyesi buna itiraz edebilir? Bunu Sayın Tunç Soyer söylüyor, 'Biz bu kadar hat yapıyoruz, kazdık ama kapatamadık eylül ayında bitireceğiz' diyor. Demek ki sorun gerçek! Bir şirket sermaye artırımını iş yapmak için yapar" diye konuştu.

İZBETON KOCAMAN KARADELİK OLDU

AK Parti'li Hızal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu şirket sermaye artırımına giderse işini büyütmüştür. İZBETON kocaman bir kara delik oldu. Siz ne kadar sermaye artırımını yaparsanız yapın karadelikte buharlaşıp gidiyor. İZBETON, başlarındaki liyakatsiz yöneticiler nedeniyle zarar ediyor Bugün İZBETON kapısına kilit vursa piyasaya ne kadar ödemesi gerekir? Sadece hak edişlerden dolayı piyasaya ödemeniz gereken rakam 200 milyon lira. Daha önce de uyarmıştık, şu anda İZBETON hak edişlerini yapmayarak aleyhinde açılmış icralara itiraz ederek hem tazminat hem de masrafları ödemek zorunda kalıyor. İZBETON asli görevlerini yerine getirmiyorken biz de iyi niyetli olup kentsel dönüşüm sorununu çözmek adına, Örnekköy'de kentsel dönüşüm yapması için yetki verdik. Tüm dünyada global sistemde yaşanan krizden maalesef ülkemiz de etkilendi. Hayat pahalılığıyla alakalı ben de vatandaşın yaşadığı sorunları görüyor ve bunun çözümü için çaba gösterdiğimizi söylüyorum. Ancak İZBETON para kazanacağı bir sistemi başkasına devrediyor. Kimlerin içinde olmadığını bilmediğimiz kooperatif ve müteahhitlere bu iş veriliyor. Buradan bir kar edilecek, kim bu karı edinecek? Kimse 'Vatandaş' demesin. Binlerce konut yapılacak; kim yapacak onu, ben bilmiyorum, yetkiyi biz verdik ama hiçbirimiz bilmiyoruz. İZBETON neden bunu yapamıyor çünkü kasa tam takır. O yüzden dahiyane bir çözüm buldular kooperatif kurdular. Biri Ankara'dan gelmiş, biri İstanbul'dan gelmiş. Üyeler kim, bilmiyoruz. Bu işten ne kadar rant elde edecekler, bilmiyoruz. İZBETON'un elinde iş var, yapamıyor, başka yere paslıyor. Sonra gelip 'Biz 150 milyon lira sermaye artırımı yapacağız' diyor. Üç yılda ne yaptınız, hiç, kocaman bir sıfır. İZBETON Genel Müdürü kahvecilik yapıyor, elinde telefonla reklam ajansı yöneticisi gibi çalışıyor. İzmir ile dertlenmiyor. Eylül ayında bu sorun çözülmeyecek. O yüzden de bu 150 milyon da karadeliğe atılmış kocaman bir sermaye oluyor, İzmirli'nin parası buhar olup gidiyor" dedi.

İZBETON NEDEN HER YIL SERMAYE ARTTIRIYOR

İZBETON'un her yıl sermaye artırımına gittiğini kaydeden AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise, "İZBETON her yıl sermaye artıyor. Hadi bu sene artırdı. Geçen sene niye yaptı? Ondan önceki sene neden yaptı? Kentsel dönüşümde örnek olduk ve oybirliğiyle yaptık. İZBETON'a yetki verdik. İZBETON kentsel dönüşümü neye dayanarak yaptı? Sizin öcü gibi baktığınız 6306 sayılı kanununa sığınarak yaptı. İnsanın karnesi işidir. AK Parti hizmet siyaseti dışında bir siyaset yapmamıştır. Maalesef, bizim muhalefetimizde de sizin muhalefet anlayışı yoktur. Hizmet muhalefeti vardır" diye konuştu

İBB BİNASINI KOOPERATİF KURUP YAPALIM

Daha sonra tekrar söz alan Hızal, depremde zarar gören ve yıkımı başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasıyla ile "İZBETON komisyonculuk modeli uyguluyor. Bu model sakat bir model. Ben burada bir teklifte bulunmak istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi hizmet binası ile ilgili sorunlar yaşıyor. Bir kooperatif kuralım. Biz de üye olalım. Birlikte İzmir Büyükşehir Belediye binasını bunanla yapalım" dedi.

BU GİDİŞLE YOLLARIMIZ OFF ROAD PARKURUNDAN FARKSIZ OLACAK

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de, "İzmir'deki yolların durumu facia. İZBETON yol mu yapacak, kentsel dönüşüm mü? Biz de bilemiyoruz. Dört ilçe belediyemiz asfalt tesisi hazırlıyor bizim tavsiyemiz bütün ilçe belediyeleri kendi göbeğini kendileri kessin. Bu gidişle yollarımız off road parkurundan farksız olacak. İzmir genelinde yolların asfaltlanmasına ciddi ihtiyaç var. Büyükşehir Belediye Başkanımız da 3-4 ay içinde çözeceğini söyledi, inşallah çözülür" ifadelerini kullandı.

CHP Grubu ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, sermaye artırımlarının kötü yönetimden değil ekonomideki dalgalanmadan kaynaklandığını öne sürdü.