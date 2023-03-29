İZENERJİ’de kritik oturum… Binlerce işçinin gözü kulağı görüşmede!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ Şirketi'nde örgütlü Genel İş Sendikası ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde onuncu oturum başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki temizlik, park bahçeler, fen işleri, katı atık, çevre temizliği, makine atölyeleri, İZSU, ESHOT, hastane ile huzurevleri gibi 20 birimde görevli 10 binin üzerinde işçinin çalıştığı İZENERJİ'de yetkili olan Genel İş İzmir 2 ve 9 Nolu Şubeler arasındaki görüşmelerde taraflar yeniden bir araya geldi. Görüşme öncesi Basmane Kültürpark önünde bir araya gelen büyükşehir işçileri İZENERJİ Genel Müdürlüğü'nün önüne yürüdü.

İNSANCA YAŞAMA YETECEK ÜCRET

Yürüyüş sırasında slogan atan işçiler 'insanca yaşama yetecek bir ücret' ve 'eşit işe eşit ücret' sloganı attı. İşçiler görüşmeler sona erene kadar İZENERJİ önünde bekleyişlerini sürdüreceklerini belirttiler.

SON TEKLİF YÜZDE 40

75 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi taslağı üzerinden yapılan oturumlarda çoğunluğu parasal maddelerden oluşan 19 madde hala masada bekliyor. Önceki oturumda İşçilere önümüzdeki 6 aylık ücretleri için yüzde 40'lık bir zam önerisi yapılmıştı. Öte yandan arabulucunun uyuşmazlık tutanağının taraflara ulaşmasının ardından 60 günlük grev süreci başladı. Bu süreçte anlaşma sağlanamazsa sendika grev kararını hayata geçirecek.

İZENERJİ İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ

Sekizinci dönemi kapsayan toplu sözleşme 75 maddeden oluşuyor. 45 maddede değişiklik talep edilirken taslak sözleşmeye 7 tane yeni madde eklendi. Sözleşmede yer alan taban ücret sorumluluk zammı, iş riski, koku primi ve kaçak su önleme primi, geçici görev yardımı, aile çocuk ve öğrenim yardımı, öğle yemeği ve yemek yardımı, yakacak yardımı, ulaşım yardımı ve diğer sosyal yardımlar için yüzde yüze yakın bir artış talep edildi. Taslak sözleşmede yer alan bilgilere 6 farklı grupta çalışan işçilerin günlük taban ücretleri için 550 TL ile 610 TL arasında değişen rakamlarda belirlendi. 2 yıllık sözleşmede bütün parasal talepler içinse sonraki altı ayda bir enflasyon oranında artış ve yüzde 3 oranında da refah payı talep edildi.

TALEPLER TEK TEK SIRALANDI

Taslak sözleşmede sorumluk zammı iş gruplarına göre 700 TL ile 2 bin TL'ye yükseltilirken iş riski primi günlük 40 TL, koku primi günlük 15, kaçak su önleme primi 40, yüksek gerilim hattında çalışma primi günlük 20 TL yükseltildi. Ayrıca bu sözleşmede ilk olarak aylık 1 yevmiye direksiyon primi, tehlikeli atık işlerinde çalışanlar için günlük 25 TL prim ve teknisyenler için ayda 2 bin 500 TL, tekniker ve iç mimarlar için aylık 3 bin lira mesleki denklik tazminatı talep edildi.