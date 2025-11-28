İZFAŞ’ta skandal! Kimin yediği içtiği belli değil: 3 yemeğe 1.3 milyon ödemişler

İZSU Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZFAŞ'ın milyonluk yemek ve seyahat harcamalarını kent gündemine taşıdı. Atmaca, İZBB'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ'ın 3 akşam yemeği için kasasından 1,3 milyon TL ödeme yaptığını öne sürdü.

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca

BİRER GÜN ARAYLA

Kurumun bazı kalemlerde yüksek tutarlı giderler yaptığına dikkat çeken Atmaca, İZFAŞ'ın 3 Eylül 2025'te Marriott Otel'de düzenlediği tek bir akşam yemeği için 745 bin 349 lira ödediğini, ertesi gün Monteis Köşkü'nde gerçekleştirilen başka bir akşam yemeği için ise şirketin kasasından 536 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Cemil Tugay

Urla'daki bir başka yemek içinse 63 bin 640 lira ödeme yapıldığını öne süren Atmaca: "Bunlara ilave olarak bir de Çin seyahati var; 6 günlük bu seyahat için şirket kasasından 2 milyon 980 bin lira para çıkmış. Kimlerin gittiğini, ne yapıldığını bilmiyoruz. Biraz önce arkadaşlarla konuştum, Japonya seyahatinden bahsettiler; ticaret odası bünyesinde yapılan bir program. Bir kişinin tüm masrafı gidiş-dönüş, konaklama dahil– yaklaşık 1700 dolara malolmuş. Kıyaslayınca ortaya uçurum gibi rakamlar çıkıyor. Peki biz nereden tasarruf etmeye çalışıyoruz? İşçilerden. Eğer personel azaltılacaksa beyaz yakalılardan başlanması gerektiğini söylüyoruz. Faturanın hep emekçiye kesilmesini doğru bulmuyoruz. Daire başkanlıklarını, müdürlükleri konuştuk. Bunlar hiç dikkate alınmıyor. Kurumun giderlerinin azaltılması, gelirlerinin artırılması elbette önemli." diye konuştu.

TASARRUF EDECEKSENİZ BEYAZ YAKALILARDAN EDİN

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 33 şirketin faaliyet gösterdiğini hatırlatan Atmaca: "Bu şirketlerde 33 genel müdür görev yapıyor. Her bir şirkette ikişer genel müdür yardımcısı olsa 66 kişi eder. 7'şer kişilik yönetim kurulu üyeliklerini de dikkate alırsak rakam yaklaşık 250 kişiyi buluyor. Bunlar ne olacak Sayın Başkan? Yükü sadece gariban emekçinin sırtına bindirerek bu tablodan çıkmamız mümkün değil." İfadelerini kullandı.