Haberler Yaşam Haberleri İzin yolunda feci kaza! Otomobil TIR’a çarptı, polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.10.2023 10:44 Son Güncelleme: 1.10.2023 10:55

İzin yolunda feci kaza! Otomobil TIR’a çarptı, polis memuru ve eşi hayatını kaybetti

Görev yaptığı Kırşehir’den memleketi Nevşehir’e izne gelen polis memuru Ertuğrul Misket’in kullandığı otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada polis memuru Ertuğrul Dede ile eşi Misket Dede (55) hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İzin yolunda feci kaza! Otomobil TIR’a çarptı, polis memuru ve eşi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Mucur İlçesinde görev yapan Ertuğrul Dede, otomobiliyle memleketi Nevşehir'in Topaklı köyüne giderken Gülşehir yolunda kaza yaptı. Ertuğrul Dede Hayati K. yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada Ertuğrul Dede ile birlikte araçta bulunan eşi Misket Dede hayatını kaybederken kızları ile bir akrabaları ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, karı kocanın cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzin yolunda feci kaza! Otomobil TIR’a çarptı, polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
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