İzin yolunda feci kaza! Otomobil TIR’a çarptı, polis memuru ve eşi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Mucur İlçesinde görev yapan Ertuğrul Dede, otomobiliyle memleketi Nevşehir'in Topaklı köyüne giderken Gülşehir yolunda kaza yaptı. Ertuğrul Dede Hayati K. yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada Ertuğrul Dede ile birlikte araçta bulunan eşi Misket Dede hayatını kaybederken kızları ile bir akrabaları ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, karı kocanın cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.