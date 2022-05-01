İzinli sendikalar çelenk bırakmaya başladı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurmuş ve alternatif güzergahlar önermişti. Yapılan o duyurunun ardından sabah saat 06.00'dan itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yolları bariyerlerle kapatan polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Sadece izinli sendikaların çelenk bırakmasına müsaade edilecek. Hak – İş, Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e geldi. İki sendikanın üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Burada bir konuşma yapan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

POLİS TAKSİM'DE KUŞ UÇURTMUYOR

Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı. Polis ekipleri, Taksim Meydanı'na çıkan tüm noktalarda kontrol alanları oluşturdu. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Bir grup turist ile tur rehberi olduğunu belirten kişi de geçişlerine izin vermeyen polis ekipleriyle tartıştı. Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekliyor.

VALİLİK DUYURMUŞTU

İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili de bir duyuru yayınladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüö etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle: Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu. Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle: Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar. Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.