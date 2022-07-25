İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kaldılar

Hafta sonu tatili için Ankara'dan Karabük'e bağlı Yenice ilçesine gelen aralarında hakim ve savcıların da olduğu 15 kişilik grup Ihlamur terastan sonra doğa yürüyüşü yapmak için gece saatlerinde izin almadan ve rehbersiz Şeker Kanyonuna gittiler. 26 Haziran'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı bölgelerinde tahribatlar oluşması nedeniyle ilerleyemeyince kanyon içinde mahsur kaldılar.
Gruptan bir kişi bulunduğu bölgeden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk önce 6 kişi, daha sonra 9 kişi olmak üzere 15 kişi, 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kurtulmaya çalıştığı yerden düşerek yaralanan kadın hakim sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası derelerde bir kısım heyelanlar oluştuğunu belirterek, "Orman yangını riski nedeniyle 15 Haziran itibarıyla bölgemizde orman sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup Şeker Kanyonu içerisine yürüyüş yapmak istemişler ama çevredeki bir kısım engellerden dolayı geri dönememişler. Ekiplerimizi hemen olay yerine sevk ettik. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalar sonucu aralarında ilk etap da yaralı bayan hakimin olduğu 6 kişiyi kurtardık. Ekiplerimiz kalan 9 kişiyi de daha sonra kurtardı. Sağlık sorunları yok, sadece bir kişi düşme sonucu kolundan yaralanmış" ifadelerini kullandı.
VALİDEN UYARI
Orman yangın riski nedeniyle Karabük İlinde belirlenen mesire alanları dışında ormanlara girişlerin yasak olduğunu belirten Vali Gürel" Orman yangını riski nedeniyle 15 Haziran dan itibaren ilimiz de ormanlık alanlara girişler yasak. Birde bu Yenice ilçemizde 26 Haziran da yaşanan sel felaketi nedeniyle Şeker kanyonunun bazı bölgelerinde tahribatlar oluştu. Bu grup ne Valilikten, ne de Kaymakamlıktan izin almadan gece saatlerinde kanyona girmişler. Gelen misafirlerimiz Şeker Kanyonuna girmek için muhakkak Kaymakamlığımızdan izin almalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bölgeyi bilen bir de rehber veriyoruz. Karanlık olduğunda ve rehbersiz girmek hem yönlerini bulmalarını zorlaştırdığı gibi, yaban hayvanlar ile karşılana bilinir."