İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kaldılar

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası derelerde bir kısım heyelanlar oluştuğunu belirterek, "Orman yangını riski nedeniyle 15 Haziran itibarıyla bölgemizde orman sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup Şeker Kanyonu içerisine yürüyüş yapmak istemişler ama çevredeki bir kısım engellerden dolayı geri dönememişler. Ekiplerimizi hemen olay yerine sevk ettik. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalar sonucu aralarında ilk etap da yaralı bayan hakimin olduğu 6 kişiyi kurtardık. Ekiplerimiz kalan 9 kişiyi de daha sonra kurtardı. Sağlık sorunları yok, sadece bir kişi düşme sonucu kolundan yaralanmış" ifadelerini kullandı.