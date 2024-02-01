İzinsiz görüntüye takipsizlik

İstanbul Kadıköy'de bir apartman bahçesinde oynayan çocukların annesi ile çocukların videosunu çeken komşu mahkemelik oldu. Savcılık dikkat çekici bir karar verdi. Ağustos 2022'de Selin P. ve Işıl B.'nin çocuklarının apartman bahçesinde oynadığı sırada, komşu Cansu T., "Çocukların burada oynamasını istemiyorum" dedi.Cansu B, çocukların araçların çevresinde oynadığını göstermek için fotoğraf ve video çekerek apartman yönetimine şikâyet etti. Anneler, "Çocuklarımızın izinsiz fotoğraf ve videosunu çekti" diyerek komşularından şikâyetçi oldu. Savcılık, şüphelinin arabaların olduğu yeri çektiği ve çocukların yüzünün net görünmediğini belirterek; binada güvenlik kamerası bulunmadığından ve aracına zarar gelme düşüncesiyle çekim yaptığını kaydetti. Savcılık, soruşturmada takipsizlik kararı verdi.